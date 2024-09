Po nastopu na olimpijadi jo je partner zažgal, ni sprejel selitve

Na nedavnih olimpijskih igrah v francoski prestolnici je 33-letna Rebecca Cheptegei zastopala Ugando ter nastopila na maratonu, zdaj pa se v kenijski bolnišnici bori za življenje. Po vrnitvi v Kenijo, kjer stalno živi, jo je v nedeljo partner Dickson Ndiema Marangach, s katerim je tekačica na dolge proge v zvezi zadnjih nekaj let, zažgal in 33-letna atletinja je utrpela opekline na 75 odstotkih telesa.

Ni sprejel selitve

Marangach se je domnevno vtihotapil v njen dom v Endebessu v zahodnem okrožju Trans Nzoija v nedeljo okoli 14. ure, medtem ko je bila ona z otroki v cerkvi, je dejala policija: »Dickson je nabavil kanister bencina, začel z njim polivati Rebecco, nato jo je zažgal,« policijsko poročilo posredujejo agencije. Dodali so še, da je bil v ognju poškodovan tudi storilec.

Sosedje so rešili par in ju odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so ju sprejeli s »številnimi opeklinami«. Nato so oba premestili v bolnišnico MTRH, kjer so Cheptegeijevo namestili na oddelek za intenzivno nego. »Njeno stanje je videti resno z opeklinami na obrazu, vsa je v povojih,« je povedal član bolnišničnega osebja. Ugandska športnica in Marangach sta bila par, ki »se je ves čas prepiral«, še navaja policijsko poročilo.

Starši olimpijke menijo, da je tragedijo povzročil premoženjski spor. Njuna hči je kupila zemljišče v Trans Nzoiji, da bi bila blizu številnih centrov za usposabljanje. Tam se je naselila, zgradila hišo in trenirala. Njen partner tega ni hotel sprejeti.