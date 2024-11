Žalosten konec iskanja mlade mamice, ki je izginila v nedeljo zjutraj

Kot je neuradno potrjeno za portal ATV, je bilo truplo osemindvajsetletne Anđela Maksimović iz Banjaluke, ki je izginila v nedeljo zjutraj, najdeno v večernih urah.

V času izginotja je vozila zlato sivega peugeota, prej je pri starih starših pustila otroka. Okoliščine, ki so pripeljale do te tragedije, še vedno niso znane.

Če je oseba pogrešana, je pomembno ukrepati hitro in sistematično.

Preverite običajna mesta in kontakte: poskusite poklicati osebo, preverite pri prijateljih, družinskih članih in na mestih, kjer se oseba pogosto zadržuje.

Zberite informacije: zapišite vse podrobnosti o pogrešani osebi (opis, oblačila ob izginotju, zadnja lokacija, čas, morebitne spremljevalce itd.). Te informacije bodo koristne za policijo.

Obvestite policijo: če osebe ne najdete in je situacija nenavadna ali skrb vzbujajoča, čim prej prijavite izginotje na najbližji policijski postaji. V Sloveniji ni treba čakati 24 ur; izginotje lahko prijavite takoj.

Sodelujte z mediji in družbenimi omrežji: objavite informacije na družbenih omrežjih in prosite za pomoč širše javnosti, če policija to odobri. Mediji in spletne skupnosti so lahko v pomoč pri širjenju obvestil.

Pripravite se na sledenje informacijam: bodite pripravljeni na klice in informacije, ki lahko pridejo od javnosti ali policije. Vsak namig lahko pomaga.