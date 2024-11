Žalost do neba: umrl dve leti in pol star deček, starše odpeljali na razgovor, sumijo na eno

Iz Srbije poročajo o grozljivi tragediji. Dve leti in pol star fantek je umrl v Splošni bolnišnici v Novem Pazarju, kamor so ga sprejeli, potem ko so ga v slabem zdravstvenem stanju našli v naselju Blaževo.

Blic navaja pričevanje sosedov umrlega fantka, ki so povedali, da družina ni imela denarja za drva.

Starši so poklicali reševalno vozilo ​​in povedali, da otrok ne diha, poskušali so ga oživljati, a neuspešno. Po neuradnih podatkih je deček ponoči zmrznil, zaradi česar je umrl.

Policisti so opravili ogled, odrejena je bila obdukcija. Starše so odpeljali na razgovor, navaja Nova.rs.