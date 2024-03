Zabetoniral ga je v kad

Juan Tejedor Baron je na sodišču priznal krivdo za umor 73-letnega Garyja Rubyja, približno dve leti po tem, ko so Rubyjevo razpadajoče truplo našli zalito z betonom v kopalni kadi v eni najbolj ekskluzivnih sosesk v Honoluluju na Havajih. Policija je povedala, da je Baron beton pokril s kavno usedlino, da bi prikril smrad.

Baron, zdaj star 25, je priznal krivdo za umor druge stopnje 73-letnega ljubimca. V skladu s sporazumom o priznanju krivde tožilci ne bodo zahtevali dosmrtne kazni brez možnosti pogojnega izpusta, temveč bodo havajski upravi za pogojne izpustitve priporočili najmanj 20-letno zaporno kazen.

Glede na sodne dokumente je Baron ubil Rubyja, truplo zalil s cementom in načrtoval z goljufijo prevzeti lastništvo njegovega avtomobila in doma v soseski Loa Ridge v Honoluluju, za katera je Ruby leta 2020 odštel skoraj 2,2 milijona dolarjev.

Namenjen v Mehiko

Rubyjevo razpadajoče truplo so oblasti marca 2022 izkopale iz samostojne kopalne kadi, potem ko je njegov brat policiji povedal, da se z bratom nista slišala več tednov. V zadnjem elektronskem sporočilu mu je omenil, da je »spoznal novo ljubezen z imenom Juan«, ki je precej mlajši.

Tožilstvo ne bo zahtevalo dosmrtne kazni.

Policija je Barona aretirala v Anaheimu v Kaliforniji, potem ko so ga našli skritega v ozkem prostoru pod zadnjo klopjo avtobusa, namenjen pa je bil v Mehiko. Uro pozneje so prijeli domnevnega sostorilca, 34-letnega Scotta Hannona, vendar so ga kmalu izpustili, ker so ugotovili, da ni vpleten v umor.

Baronovi odvetniki pojasnjujejo, da je njihov klient že dolgo želel prevzeti odgovornost za storjeno, vendar da so odkrili dokaze o morebitnem napačnem ravnanju tožilstva, saj da je nekdanji tožilec v primeru članom skupnosti pokazal fotografske dokaze, kar bi lahko vplivalo na izbiro porotnikov, je dejal Baronov odvetnik Kyle Dowd. V sporazumu o priznanju krivde je med drugim zapisano, da bo obramba umaknila predlog sodišču za ovrženje obtožnice.

Baron, sicer Kolumbijec, je prekoračil z vizumom dovoljeni čas bivanja v Združenih državah Amerike. Če mu bodo odobrili pogojni izpust, ga bodo prevzeli ameriški imigracijski in carinski organi in začeli postopek izgona iz države.