Zabava postala krvava morija: »Ko je počilo, mi je zastalo srce«

»Mar nas vojna ni izučila?« se po tragediji v Kninu, v kateri je ugasnilo mlado življenje, še štirje udeleženci zabave pa so ranjeni, drži za glavo soseda hiše, v kateri je v noči na nedeljo odjeknila eksplozija. »Kakor da ne bi vedeli, kako smrtonosno je orožje ... Ko je počilo, mi je zastalo srce, samo upala sem, da se ni kdo huje poškodoval. Prišli so reševalci, gasilci in policija, jasno je bilo, da se je zgodilo nekaj grozljivega. In to v času, ko bi morali živeti v miru!«

Stanovalka Ulice Bribirskih knezov v Kninu pri naših južnih sosedih ni edina zgrožena in pretresena nad srhljivim dogajanjem konec tedna. Kot se je izkazalo, je v poznih sobotnih urah v hiši, v kateri so se zabavali mladi, odjeknila eksplozija; umrl je 25-letni M. P., huje so se poškodovali še 25-letni B. Č., 23-letni B. P., 21-letna V. B. in 16-letna S. B.; najmlajšo so prepeljali v splitsko bolnišnico, kjer se bori za življenje, preostali so v domači bolnišnici na oddelku za intenzivno nego. Kot so poudarili zdravniki, so vsi utrpeli več poškodb, predvsem zgornjega dela telesa in prsnega koša, potrebovali so več kirurških posegov.

Srhljiva objava, preden je razgnalo granato. VIR: Instagram

Zlovešča napoved?

V pritlično stanovanje, v katerem je potekala zabava, naj bi ročno granato M-75, ki se je zaradi nestrokovnega ravnanja aktivirala, prinesel 25-letni B. Č. Pred tem je eden od udeležencev zabave, kot dokazujejo objave na družbenih omrežjih, eksplozivno telo fotografiral ob steklenici viskija in pločevinki piva; dodal je srhljiv napis Večerat će selo u mraku (Vas bo večerjala v temi), ni pa jasno, ali je bila to avtorjeva črna napoved tragičnega dogodka. Granato je B. Č. izročil M. P., za katerega je bila eksplozija usodna; kako se je mladi moški dokopal do granate, ni znano, prav tako ne, ali je on tudi avtor zlovešče objave na spletu. Prizor v stanovanju je bil naravnost grozljiv, so bili pretreseni tudi vsega hudega vajeni gasilci in reševalci, ki so prihiteli pomagat udeležencem krvave zabave, poročajo hrvaški mediji.

5091 KOSOV različnega razstreliva ali orožja so že vrnili.

Mimogrede, M-75 naj bi bila najpogosteje rabljena ročna granata med hrvaško osamosvojitveno vojno; Knin je bil takrat eno ključnih bojišč, tamkajšnje prebivalstvo pa ima doma še vedno zaloge orožja in eksploziva. Šibeniško-kninska policija v sklopu letošnje akcije Manj orožja, manj tragedij poziva prebivalce, naj jih o tem obvestijo in se tako izognejo kazni, do zdaj so tako varno prevzeli že 5091 kosov različnega razstreliva ali orožja.

Župan Knina Marjo Ćaćić je za dan pogreba tragično umrlega mladeniča razglasil dan žalovanja.