Za kartel bi ubila otroka

Svetnik Santa Muerte, kar v prevodu pomeni sveta smrt, je v mislih vraževernih mehiških kartelov njihov zaščitnik. Nudi jim zaščito pred nasilnimi tekmeci na krvavem trgu preprodaje drog in jim omogoča varno tihotapljenje mamil in ljudi prek meja.

A cena, ki jo za to plačajo, je prelita kri, tudi človeška. In naslednja daritev, ki jo je hotela Mehičanka Maria Guadalupe, povezana z razvpitim kartelom Sinaloa, ki ga je vodil zdaj v ZDA zaprti narkokralj El Chapo Guzman, položiti na oltar Santa Muerte, je bil leto in pol star sinček njenega lastnega nečaka. A poskus ugrabitve ji je k sreči preprečil malčkov oče Carlos Gabriel, ki se je na svojo satanistično teto, ko je še z dvema pajdašema k njim vlomila sredi noči, spravil z bejzbolskim kijem in ji razčesnil lobanjo.

Osumljena je bila tudi smrti 22-letnika. FOTO: Osebni Arhiv

Svojega načrta, da bi bila malčkova kri odlična daritev, ni pretirano skrivala. Dečkovemu očetu je dan pred poskusom ugrabitve razložila, da verjame, da je fantič reinkarnacija pokojnega družinskega člana. Celo prosila ga je, naj ji otroka da prostovoljno, da bi ga žrtvovala svojemu svetniku. A ker je njena želja naletela na gluha ušesa, se je ponoči vtihotapila v nečakov dom, kjer so vsi – njen nečak z ženo in njun otrok – trdno spali. A ko jo je želela popihati z otrokom, je očitno prebudila nečaka, ta je zagrabil bejzbolski kij in jo silovito udaril, da ji ni bilo več pomoči.

Njena pajdaša sta jo ucvrla v noč, burno dogajanje je prebudilo tudi sosede, da so poklicali policijo. Carlos se je zaradi uboja tete predal. V 48 urah so ga izpustili in oprostili vseh obtožb, saj da je šlo za samoobrambo.

Ubita Maria, za katero se je vedelo, da časti satana in izvaja satanistične obrede, je bila sicer osumljenka v preiskavi umora. Maja so na njenem domačem vrtu našli okostje 22-letnega moškega, ki je bilo zakopano ob kamniti plošči s podobo Santa Muerte.