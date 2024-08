Z avtom v nabito poln lokal

V avstrijskem kraju Mittersill je v noči na ponedeljek voznik osebnega avtomobila poljskih registrskih oznak izgubil nadzor, zapeljal s ceste ter trčil v gostinski lokal. Tam je z avtomobilom prebil steklena vrata, ki so vodila na teraso, in zapeljal v prostor, ki je bil v času nesreče nabito poln. Trije gostje so se huje ranili, več jih je utrpelo le lažje telesne poškodbe.

Po podatkih policije, ki jih je navedel ORF, so bili med ranjenci Nemci in Avstrijci, stari med 31 in 54 let. Reševalci so jih odpeljali v več okoliških bolnišnic, med njimi tudi v bolnišnico v Salzburgu. Po trku, ki ga je po besedah očividcev spremljal silovit hrup, se je škoda ustavila med stebroma sredi picerije, ljudje, ki so odnesli celo kožo, pa so se prestrašeni razbežali, saj niso vedeli, ali gre za nesrečo ali namerni napad, so poročali nekateri mediji.

Pomoč je prišla hitro, saj je gasilski dom v sosednji stavbi.

Kot so za ORF še povedali policisti, voznik v času nesreče ni bil pod vplivom alkohola ali drugih opojnih substanc. Voznik kot po čudežu ni utrpel telesnih poškodb, natančen razlog za nesrečo so včeraj še ugotavljali. Po prvih neuradnih informacijah naj bi 37-letni Poljak v močnem dežju, ki je ravno takrat bičalo Mittersill, zgrešil cesto, nato pa na mokri in spolzki površini še izgubil nadzor nad vozilom. Kakšne sankcije Poljaka, ki že dlje dela v Avstriji, čakajo, včeraj prav tako še ni bilo znano.