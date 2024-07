Vstopil v dom za ostarele in začel streljati: najmanj pet je mrtvih

Hrvaško pretresa nov brutalni zločin. V domu starejših občanov v mestu Daruvar je bilo ubitih pet oseb, poročajo hrvaški mediji. Po prvih neuradnih informacijah naj bi moški vstopil v dom in začel streljati na nemočne ljudi. Pet jih je takoj umrlo, več naj bi bilo poškodovanih.

Neuradno naj bi bila med žrtvami morilčeva mati, oskrbovanci doma in zaposleni. Skupno naj bi bilo poškodovanih deset oseb, ena oseba je smrtni nevarnosti, dve pa sta huje poškodovani. Hrvaški Jutarnji list dodaja, da je storilec zbežal, a so ga policisti pri kavarni Daruvarac ujeli. Po mestu zaradi izrednega dogodka odmevajo alarmi vseh mogočih urgentnih služb.

Na dan prihajajo tudi informacije o storilcu. Šlo naj bi za vojnega veterana rojenega leta 1973. Po strelskem napadu naj bi odšel v lokal in tam naročil pijačo, nato so ga pridržali policisti. Motiv še ni znan.

Dogodek v zasebnem domu, kjer skrbijo za približno 20 varovancev, je pretresel celotno državo. Odzvala sta se že zdravstveni minister Vili Bregoš in premier Andrej Plenković. Premier je zapisal na družabnem omrežju X, da so pretreseni. »Družinam žrtev izrekamo sožalje in upamo na okrevanje ranjenih. Od pristojnih pričakujem, da bodo ugotovili vse okoliščine grozovitega zločina.« Zapisal je še, da bodo so ministri Božinović, Beroš in Piletić odšli v Daruvar in bolnišnico v Pakracu.