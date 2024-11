Vse zaradi vrečke čipsa? To je trojica, ki je malčka (6) dala v sušilni stroj in ga prižgala

O nenavadno brutalnem zločinu poročajo iz ZDA. Haven Duncan, 18, Jaqory Gill, 20, in Life Ford, 19, so bili aretirani v povezavi z domnevnim incidentom, ki se je zgodil minuli ponedeljek. Policija je namreč tistega dne prejela prijavo o šestletnem otroku, zaprtem v sušilnem stroju v pralnici v Houstonu.

Otrok se je tresel in jokal

Preiskovalci so izvedeli, da naj bi otrok, za katerega je skrbela omenjena trojica, izgubil vrečko čipsa in postal vznemirjen. Duncan je nato otroka dal v sušilni stroj, da bi ga kaznoval, in ga zaklenil, piše v uradni izjavi policije.

Revija People ob tem navaja, da se je otrok upiral potiskanju v sušilni stroj in da je pri tem uporabljal noge, vendar ga je Duncan uspel potisniti noter in ga ni spustil ven. Po pričevanju osumljencev je otrok ostal v sušilnem stroju približno minuto, preden ga je Duncan vzel ven, ga položil v voziček in ga začel močno zibati.

Zaradi dogodka so priče poklicale policijo in reševalce, ki so otroka pregledali, preden so ga predali skrbniku. Na kraj dogodka naj bi prispela mati oškodovanca in začela vpiti na šestletnega otroka, ker, kot je trdila, »ni vedel, kako naj se obnaša, ko sta se igrala«.