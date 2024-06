Vročina ubijala na volitvah: termometer nekje pokazal kar 46,9 stopinje Celzija

Najmanj 33 pomočnikov na voliščih je v soboto, ko se je odvil zadnji dan glasovanja, umrlo zaradi vročinskega udara. Podatki prihajajo zgolj iz ene same indijske države, kar pomeni, da je žrtev nemara še več.

V Indiji so v teh dneh beležili vročinski val. Ponekod so se temperature povzpele nad 45 stopinj Celzija. Po podatkih indijskega meteorološkega oddelka so v Jhansi v Utar Pradešu temperature dosegle 46,9 stopinje Celzija. Med smrtnimi žrtvami hude vročine je bilo tudi več ljudi, ki so skrbeli za nemoten potek volitev. Samo v severni zvezni državi Utar Pradeš jih je po poročilu glavnega uradnika za volitve Navdipa Rinve na voliščih umrlo 33. Številka vključuje varnostnike in sanitarno osebje.

Rinva je tudi povedal, da bo družinam, katerih sorodniki so umrli na voliščih, zagotovljena denarna odškodnina v višini 1,5 milijona rupij (15.500 evrov). V Indiji visoke poletne temperature niso tuje. Toda leta znanstvenih raziskav so ugotovila, da podnebne spremembe povzročajo daljše, pogostejše in intenzivnejše vročinske valove.

Volivci so se lahko odžejali, a tudi to ni preprečilo tragedije. FOTO: Adnan Abidi/Reuters

Rinva je poročal še o ločenem incidentu, v katerem je moški v vrsti za glasovanje v mestu Ballia med čakanjem v vrsti izgubil zavest. »Odpeljali so ga v zdravstveno ustanovo, kjer so ga ob prihodu razglasili za mrtvega,« je dejal Rinva.

Uradni rezultati indijskih volitev bodo znani v torek. Najverjetnejši zmagovalec je hindujski nacionalistični premier Narendra Modi, za katerega bo to, če mu bo uspelo, že tretja zmaga.

Volitve v Indiji potekajo v več stopnjah, sedma, zadnja je potekala to soboto.