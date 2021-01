Voznik (20) z očetovim BMW usmrtil delavca

Hudo nesrečo na avtocesti Zagreb–Sisek v soboto, v kateri je umrl delavec Hrvaških avtocest (HAC), je povzročil 20-letnik iz Lekenika, ki se je z očetovim BMW ob 5.30 zaletel v stavbo poleg cestninske postaje. V njej je ravno tedaj za mizo sedel 54-letniPo ogledu nesreče je prometni strokovnjak za hrvaške medije pojasnil, da je voznik zapeljal skozi stožce, ki so bili postavljeni približno 200 metrov pred cestninsko postajo. Dejal je, da je verjetno nameraval iti skozi prehod, a ga je zgrešil in zavil desno proti cestninskim postajam ter izgubil nadzor nad vozilom. Ocenjuje, da je objekt poleg cestninske postaje zadel s hitrostjo okoli 140 kilometrov na uro, prebil skozi tri zidove in usmrtil delavca cestnega podjetja.Na kakšen prizor so naleteli prvi reševalci, ki so prišli na pomoč, je za Jutarnji list opisal gasilec. Delavca je odbilo v notranjost prostora, voznik pa je bil še za volanom. V nepovezanih besedah jim je dejal, da ga bolita kolk in glava. Ko so prišli reševalci, so ga sprva odpeljali v KBC Zagreb, kjer pa so ugotovili, da je pozitiven na novi koronavirus, zato so ga prepeljali v covidno bolnišnico Dubrava.Kot kaže, voznik sploh ni zaviral in je z nezmanjšano hitrostjo treščil v objekt. Pristojni upajo, da so nadzorne kamere HAC posnele nesrečo.