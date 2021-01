Grozljivi prizori strašne nesreče: BMW sploh ni zaviral

Na avtocesti Zagreb–Sisek se je zjutraj zgodila prometna nesreča, v kateri je umrl delavec Hrvaških avtocest (HAC). Po neuradnih podatkih se je voznik BMW, ki je proti Sisku po ocenah vozil s hitrostjo okoli 150 km/h, brez zaviranja zaletel v objekt poleg cestninske postaje, v katerem je bil delavec. Ta je sedel za mizo, ko je avtomobil prebil zid in ga usmrtil.Hrvaški mediji poročajo, da je BMW vozil po delu ceste, ki ga je HAC izvzel iz prometa, saj je namenjen brezplačnemu prevozu skozi cestninsko postajo za humanitarno pomoč, namenjeno prizadetim v potresu.Gasilec, ki je bil med prvimi na prizorišču, je za Jutarnji list povedal, da je bil prizor strašen. BMW je na objektu prebil zunanji zid iz opek, pregradni zid in se ustavil šele ob tretjem zidu. Ko so gasilci prišli na prizorišče ob 5.32, so videli, da je 54-letnega delavca odbilo v notranjost prostora, voznik BMW pa je bil še za volanom in so prav tako mislili, da je mrtev. V nepovezanih besedah jim je dejal, da ga bolita kolk in glava. Ko so prišli rešilci, so ga sprva odpeljali v KBC Zagreb, kjer pa so ugotovili, da je pozitiven na novi koronavirus, zato so ga prepeljali v covidno bolnišnico Dubrava.Po dosedanjih ugotovitvah in po besedah tistih, ki so bili v bližini nesreče, voznik BMW sploh ni zaviral.