Vodja črnogorskega kriminalnega škaljarskega klana domnevno umorjen

Vodjo kriminalnega škaljarskega klana Jovana Vukotića so v četrtek popoldne po poročanju več srbskih in črnogorskih medijev umorili v Carigradu. S črnogorske policijske uprave so sicer sporočili, da še nimajo uradne potrditve. Vukotić je bil na begu, pravosodni organi v Črni gori pa so za njim pred enim letom razpisali mednarodno tiralico. Vukotića je po neuradnih informacijah časnika Vijesti neznanec na motorju ustrelil v taksiju. Vukotić je menda imel pri sebi imel srbske osebne dokumente.

Škaljari in Kavač Oba klana iz mesta Kotor Vojna med kriminalnima klanoma se je začela leta 2014, ko je v Španiji izginilo 300 kilogramov kokaina. Prva žrtev vojne je bil Goran Radoman, ki je bil blizu škaljarskemu klanu, nato pa so se začeli vrstiti drugi uboji. Po pisanju Vijesti so v obračunih naključno umrli tudi najmanj štirje nedolžni ljudje. Oba kriminalna klana izhajata iz Kotorja, eden iz naselja Škaljari in drugi iz naselja Kavač. Klana domnevno nadzorujeta dobršen del trgovine s prepovedanimi drogami iz Južne Amerike v Evropo. Škaljarski klan menda sodeluje s petimi organiziranimi kriminalnimi skupinami iz Črne gore in širše regije.

Posebno državno tožilstvo Črne gore je Vukotića obtožilo, da je novembra in decembra leta 2020 oblikoval kriminalno združbo za likvidacijo vodij rivalskega kavaškega klana Slobodana Kašćelana in Radoja Zvicera. Srbska javnost je Vukotića spoznala leta 2018, ko so ga turški policisti ob sodelovanju srbskih kolegov ujeli v Turčiji in predali Srbiji.

Srbsko ministrstvo za notranje zadeve je takrat sporočilo, da gre za resen udarec organiziranemu kriminalu, tedanji minister Nebojša Stefanović pa je izjavil, da proti Vukotiću vodijo postopek v Srbiji. Višje sodišče v Beogradu ga je pravnomočno obsodilo na 15 mesecev zapora uporabe ponarejenega makedonskega potnega lista z njegovo fotografijo. Srbija ga je nato izročila Črni gori, a je kmalu pobegnil.