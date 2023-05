Kaj je po pokolu v Beogradu povedal oče dečka: Govoril mi je, da so ga zavračali, jaz tega nisem opazil

Oče 13-letnega dečka, učenca Osnovne šole Vladislava Ribnikarja v Beogradu, ki je včeraj okoli 8.40 ubil osem otrok, varnostnika in več ljudi ranil, je potrdil, da je imel dovoljenje za orožje, ki ga je za masaker na šoli uporabil njegov sin.

Na zaslišanju je povedal, da je puške in pištole hranil v sefu s kodo in da ne ve, kako je njegov sin za to izvedel. »Priznal je, da je sina pri 12 letih peljal na strelišče, in povedal, na katero. Povedal je tudi, da se je sin v šoli počutil zavrnjenega, a da sam ni opazil ničesar. Sin mu je pogosto rekel, da se ne more vklopiti v družbo,« je vir zaupal srbskemu portalu Informer.

Dečka so zaslišali v navzočnosti matere, nato pa so ga predali delavcem centra za socialno delo. Kot je včeraj povedal vodja beograjske policije Veselin Milić, je v pogovoru v navzočnosti centra za socialno delo rekel, da ga je družba, v kateri je bil, ignorirala in da je bil v družbi ves čas izključen, kar ga je napeljalo h grozovitemu dejanju.

»O očetu dečka lahko rečem samo najboljše«

Prof. dr. Milovan Bojić, direktor Inštituta za bolezni srca in ožilja na Dedinjah, je nekoč sodeloval z očetom dečka. Medijem je povedal, da je po masakru na beograjski šoli, ki ga je zagrešil sin zdravnika, v šoku. Poudaril je, da za očeta osumljenega dečka nima negativnih besed. »Ne morem priti k sebi, ne razumem, kaj se je zgodilo. O očetu dečka lahko rečem samo najboljše. Je izvrsten zdravnik in človek. Imel je odličen odnos do sodelavcev in do pacientov. Do pred dvema letoma je delal pri nas, a otroka nikoli nisem videl,« je povedal za srbski Kurir.

Njegova mlajša sestra je bila med zločinom v sosednji učilnici

Sestra morilca je bila v času pokola v sosednji učilnici. Deklica je stara deset let in je bila v spremstvu psihologinje in socialne delavke premeščena v družino bližnjih sorodnikov, kjer bo ostala naslednjih nekaj dni.

»Mlajša sestra morilca dečka je v zelo slabem stanju, ne neha jokati, istočasno je bila na šoli in vse ve ... Premestili so jo v družino bližnjih sorodnikov, kjer bo ostala do nadaljnjega. Zagotovljena ji je strokovna podpora psihologa, pedagogov, zdravnikov,« so sporočili s pristojne socialne službe.

Deček je bil med policijsko obravnavo popolnoma miren

13-letnik naj bi bil med obravnavno na policiji popolnoma hladen, kot da ničesar ne obžaluje. Po preiskavi se mu roke niso tresle, bil je povsem miren, brez izraza na obrazu. Skoraj vse žrtve so bile umorjene z enim strelom, kar dokazuje, da je bil neverjetno natančen.

Deček je sicer obiskoval eno najboljših šol v Srbiji, bil je odličen učenec, priznal pa je, da je zločin načrtoval cel mesec. Imel je široko paleto interesov in želel si je postati astrofizik.