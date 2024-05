Razkrite strašne podrobnosti umora v prestolnici: sin ubil mamo, pa odšel v gostilno

»Po do sedaj zbranih obvestilih je 28-letni družinski član 68-letni ženski z ostrim predmetom z namenom, da ji vzame življenje, zadal več vbodnih ran, zaradi česar je umrla na dogodka,« je sporočila zagrebška policija.

Po neuradnih podatkih je sin ubil mamo

Ugotovljeno je bilo tudi, da je osumljenec po umoru iz hiše odšel v bližnji gostinski lokal, kjer so ga policisti kmalu prijeli.

Na kraju dogodka je bila opravljena preiskava, ki jo je vodila dežurna namestnica državne tožilke v Zagrebu v sodelovanju s policisti službe za preiskave in kriminalistično tehniko. Po preiskavi so truplo 68-letnice prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminologijo.