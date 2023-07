Zaradi besed mladega Koste K. vas bo zmrazilo

Kosta je na četrtkovem zaslišanju razkril, kar smo se spraševali vse od krvavega pokola, ki ga je zagrešil na šoli Vladislav Ribnikar. Povedal je, da je na idejo prišel po ogledu dokumentarnega filma o množičnih pobojih.

Potem pa je na medmrežju raziskoval podrobnosti o streljanju in umorih ter analiziral, kaj so strelci v svojih zločinih naredili narobe, poročajo srbski mediji.

Ni pa mu na tokratnem zaslišanju uspelo pojasniti razloga, zakaj je pobil devet učencev in varnostnika. Prepričan je le o tem, da se je slabo počutil v družbi svojih sošolcev.

Mozaik dogajanja se bo verjetno še dolgo sestavljal. Znano pa je, da se je neposredno po zločinu hladnokrvno obnašal, distancirano, brez obžalovanja nad storjenim.

Med tokratnim zaslišanjem ni želel pogledati fotografij prijateljev, ki jih je ubil.

Tako so 4. maja poklonili žrtvam strelskega pohoda. FOTO: Zorana Jevtić, Reuters

Seznam sestavljal po načelu, koga ne bi ubil

Do ideje o poboju je prišel mesec dni prej, ko je gledal dokumentarni film o množičnih pobojih. Načrt pa je delal dva do tri tedne. Najprej je sestavil seznam imen, ki jih je želel ustreliti. Potem pa je seznamu dodajal vse več imen in spisek se je daljšal.

Kot je povedal, je večinoma razmišljal, koga ne bi ustrelil.

Na zaslišanju je še opisal, kako je prišel do orožja.

Sef, v katerem je njegov oče hranil orožje, je bil precej visoko, skoraj čisto pod stropom. Varnostne kode ni poznal. Zato je opazoval očeta, ko je odpiral sef in ugotovil, da se odpira s številkami 637.

Povedal je, da njegov oče rad strelja in da ga je vodil na strelišče. Da pa ga streljati ni učil on, ampak strelski inštruktor.

Nekaj dni preden se je s pištolo odpravil proti šoli, je orožje preizkusil. Sam je naredil tudi vnetljive koktajle, in to v domačem stranišču. Kupil je etanol v lekarni in napolnil steklenice.

Na internetu je preveril kazni, ki bi ga doletele, če stori poboj. Ugotovil je, da bo kazen brez dvoma dobil, zato je razmišljal, ali bi od načrta odstopil. A na žalost ni.

Odločitev, da izvrši zadano, je sprejel usodnega 3. maja. Že doma je repetiral pištolo, s sabo pa vzel štiri okvire s po 18 naboji.

Zadržal se je na šolskem dvorišču, ko je ponj prišel varnostnik in mu rekel, naj gre v šolo.

Kosta trdi, da se je takrat ustrašil, da bi varnostnik odkril njegovo orožje, zato je želel odstopiti od plana in poklicati mamo. Potem pa je vseeno ustrelil in varnostnik je postal njegova prva žrtev.

Po varnostniku je ubil še devet otrok, najprej na hodniku, potem v učilnici. Trdi, da se jasno spominja vsega s hodnika in tega, na koga je streljal. Obenem pa dodaja, da ni nikogar prepoznal in da ni opazil krvi, poroča Bliz.

Kot poročajo srbski mediji, je po streljanju poklical policijo, ker se je zbal, da ga bo kdo ubil zaradi tega, kar je naredil. To je precej neobičajna poteza za množične poboje po šolah, saj morilci večinoma sodijo tudi sebi.

Edina kazen doma je bil odvzem telefona

Kosta, ki je v priporu, je presenetil tudi s tem, da zelo dolgo ni vprašal ne po starših ne po sestri. Na zaslišanju je povedal, da je imel tako z očetom kot z mamo dober odnos.

Očeta je opisal kot dobrega, mamo pa kot skrbno, sočutno, pametno in dobro. Trdi, da so se starši lepo razumeli.

Vprašali so ga tudi o pravilih, ki so veljala v njihovi hiši. Povedal je, da pravila niso obstajala. Tudi kazni ne, z izjemo kratkoročnega odvzema telefona. Od njega in sestre so pričakovali le, da se obnašata kulturno.

Razkril je, da je igral priljubljeno video igro Valorant, kjer ekipe s petimi igralci napadajo ena drugo. Igra je postala precej kontroverzna, saj naj bi bila skupnost ljudi, ki jo igra, najbolj toksična na svetu.

Raziskava je namreč pokazala, da je kar 80 odstotkov igralcev te igre med igranjem že doživelo zlorabo od soigralcev.

Kot toksične veljajo verbalno nadlegovanje, zmerjanje in grožnje s smrtjo, blažje pa negativno obnašanje s ciljem, da igralec zapusti igro ali jo izgubi.