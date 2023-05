Število žrtev 13-letnega morilca naraslo: deklica je izgubila boj za življenje

Deklica, ki je bila hudo poškodovana v beograjski šoli Vladislava Ribnikarja, je umrla, poročajo srbski mediji. Zdravniki so se za dekličino življenje borili od tragedije, ki se je zgodila 3. maja, ko je na sošolce streljal 13-letni K. K. Deklica je v masakru utrpela hude poškodbe glave, prestala je več operacij, a na žalost njenega življenja niso mogli rešiti. Tako je postala deseta žrtev najmlajšega množičnega morilca na svetu.

​

Na seznamu je imel imena žrtev

Masaker na osnovni šoli je šokiral Srbijo in tudi preostali svet. 13-letnik je pred usodnim dnem veljal za zglednega, nadarjenega učenca, ki se je udeleževal tekmovanj iz matematike in dobival številne pohvale. Na strelski pohod se je dlje pripravljal, pripravil si je seznam, na katerega je zapisal imena svojih žrtev. Med njimi so bili tudi tisti, s katerimi se je dolga leta družil.