Kostova mama ne želi niti videti sina: tako se je odzvala, ko je videla, kaj je rekel

13-letni Kosta Kecmanović, ki je ubil devet učencev in varnostnika v Osnovni šoli Vladislava Ribnikarja v Beogradu, je masaker storil menda za to, da bi njegova mama trpela, je za portal Republika.rs izvedel vira blizu preiskave.

Kot smo že pisali, je delo preiskovalcev težko, saj so od Koste komaj izvlekli kakšno informacijo, predvsem tisto, zakaj je storil množično pokol. Preiskovalci pri njem niso videli niti kančka kesanja, a se je te dni le malenkost odprl in izrekel nekaj stavkov.

»Rekel je, da je bil ključni trenutek, ko je k njemu pristopil varnostnik Dragan Vlahović in takrat se je odločil, da začne masaker. Kljub temu, da je spakiral vse, kar je potreboval za krvavi pohod, je bil neodločen. Razmišljal je, da bi poklical mamo in ji vse priznal, nato pa se je pojavil varnostnik, ki ga je vprašal, zakaj zamuja k pouku in rekel, naj pohiti. Nato je pomislil, da so ga ujeli pri delu, zato je ubil varnostnika in s strelskim pohodom nadaljeval. Nato ga je prevzel strah,« je dejal vir.

Kosta je ob tem dejal, da mu je žal, da ne more videti svoje mame, kako trpi in da mu je žal, da ni videl njenega izraza na licu, ko je izvedela, kaj je storil.

Mama ga ne želi videti

»Ne more ga niti videti. Ne more ga niti pogledati po vsem tem, kar je storil. Čeprav je še vedno v stanju šoka, se zaveda, da ne bi mogla niti stati pred sinom, niti ničesar slišati od njega. Enostavno je ne zanima, kaj ima Kosta za povedati,« je za portal Republika.rs povedal prijatelj Miljane Kesmanović, Kostine mame.

Po njegovih besedah se je mama povsem izolirala. »-S prijatelji se skoraj ne pogovarja, od sodelavcev se je oddaljila. Zaveda se, da je prav njen sin zagrešil najtežji zločin v zgodovini Srbije, pa tudi enega najtežjih na svetu,« pravi sogovornik,