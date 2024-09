Eksplozija plina je porušila hišo, med 4 mrtvimi dva majhna otroka

V zrušenju stavbe v Savianu v bližini Neaplja sta umrla otroka. Bila sta brat in sestra, stara 6 in 4 leta. Očeta in še enega malčka, starega dve leti, so živa potegnili izpod ruševin, mamo otrok še iščejo. Včeraj popoldne je bila še vedno pogrešana tudi starejša ženska, ki je živela v stavbi.

V 2. nadstropju stavbe je eksplodiralo.

V dvonadstropni stavbi je odjeknila eksplozija v nedeljo okoli 7. ure zjutraj. Po navedbah policije naj bi eksplodiralo v drugem nadstropju stavbe, krivo pa je bilo uhajanje plina. V drugem nadstropju je živela starejša ženska. Umrla otroka sta bila člana petčlanske družine, ki je živela v prvem nadstropju stavbe. Oče, ki so ga potegnili izpod ruševin, je v smrtni nevarnosti in je v bolnišnici Cardarelli v Neaplju. Dveletnik je v bolnišnici Santobono.

Gasilci so včeraj popoldne še iskali pogrešane s pasjimi ekipami, karabinjerji, policisti, civilno zaščito in prostovoljci.

Šok in žalost

»Gre za zelo resno situacijo, borimo se s časom. Na srečo sta dva človeka še živa, vendar je to velika tragedija za Saviano. Ekipe še naprej delajo, kopljejo z rokami in zahvaljujem se policiji, ki je posredovala, za njihovo prisotnost, prisrčna zahvala pa gre tudi prefektu Micheleju di Bariju, ki je tu na kraju nesreče,« je dejal župan mesta Saviano Vincenzo Simonelli.

Pri iskanju so pomagali tudi policisti. FOTO: Woodyalec/Getty Images

Sožalje je prebivalcem Saviana izrazil tudi župan bližnjega mesta Marigliano Peppe Josse. »Šokirani in žalostni smo zaradi tega, kar se je zgodilo v Savianu. Jočemo za žrtvami, smo blizu skupnosti in izražamo solidarnost z županom Vincenzom Simonellijem. Ob tragediji nismo želeli stati križemrok in zato smo izrazili pripravljenost podpreti reševalne dejavnosti z osebjem in sredstvi lokalne policije in občine Marigliano,« je sporočil.