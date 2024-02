V znanem kvizu napovedal umor, vsi so se nasmejali šali. Potem so našli ženo ... (VIDEO)

Nekdanji tekmovalec kviza Družinski spor Timothy Bliefnick (39) je obtožen umora svoje žene tri leta po nastopu v priljubljeni oddaji. Voditelj oddaje Steve Harvey je Timothyja takrat vprašal: »Katera je tvoja največja napaka, ki si jo naredil na poroki?« Odgovoril je: »Draga, rad te imam, ampak, ko sem rekel usodni da'.«

Voditelj ga je mrko pogledal, ostali tekmovalci in občinstvo pa so se smejali. Timothy je kmalu rekel: »Ne gre zame, je samo odgovor na vprašanje. Rad imam svojo ženo. Zaradi tega, kar sem rekel, bom imel težave, kajne?« Oddaja je bila predvajana leta 2020, Timothyjevo ženo Rebecco Becky Bliefnick pa so našli mrtvo 23. februarja 2023.

»To ni bilo podobno nobenemu umoru, ki smo ga kdaj preiskovali. Umor se je zgodil v kopalnici. Od prvega trenutka, ko smo vstopili in videli Beckyjino truplo, smo vedeli, da kaj takšnega še nismo videli, bilo je popolnoma drugače ... Bila je ustreljena 14-krat in en naboj je bil zgrešen, torej je bilo izstreljenih 15 nabojev,« je povedal inšpektor, ki je delal na primeru umora.

Sprva so mislili

Rebeccina sestra je povedala: »Mama me je poklicala. Bila je histerična in je samo ponavljala, da je Becky mrtva. Človek nikoli ne pričakuje, da bo prejel takšen telefonski klic ...« je Rebeccina sestra povedala v dokumentarcu.

Sprva so vsi mislili, da gre za serijskega morilca, inšpektorji so ljudem ukazali, naj zaklenejo vrata in ne hodijo ven. Kmalu so ugotovili, da je Rebekin mož, ki je postal glavni osumljenec, v kvizu Družinski spor na vprašanje o ženi odgovoril sumljivo, zaradi česar so inšpektorji primer globlje raziskali. Prav tako se je izrekel za nedolžnega in da ne bi nikoli nikogar ubil, kaj šele matere svojih otrok.

Par je imel tri otroke

Bliefnick je bil 13. marca obtožen dveh točk umora prve stopnje v zvezi s smrtjo žene in vdora v dom, glede na sodne dokumente. Obsojen je bil na dosmrtno ječo. Par je imel tri otroke. »To ni bilo naključno dejanje nasilja,« je na tiskovni konferenci dejal Josh Jones, glavni odvetnik državnega tožilca okrožja Adams. Vendar je Timothyjev odvetnik Casey Schnack potrdil, da se namerava njegova stranka na zaslišanju na sodišču izreči za nedolžne.

Po besedah ​​njegovega odvetnika je bil Timothy že dve leti ločen od svoje žene, ko se je leta 2020 pojavil v epizodi kviza Družinski spor s starši in brati ter sestrami. Njegov odvetnik je dejal: »To je šov. Neumen odgovor na neumno vprašanje v neumni oddaji ne naredi človeka za morilca,« poroča mondo.rs.