Nepojmljivo! Družina se je dogovorila in pripravila za skupinsko smrt

Že sinoči smo kratko poročali o tragičnem dogodku, s tremi mrtvimi ljudmi, ki se je včeraj pozno popoldan pripetil kakšnih 150 kilometrov daleč od slovenske meje, ob reki Uni, v Republiki Srbski . Sedaj je znano, da sta dvojni umor in samomor v Dobrljinu pri Novem Gradu, ob magistralki Kostajnica – Prijedor, bila načrtovana do najmanjše podrobnosti, tako da nihče ne bo odgovarjal za nobeno kaznivo dejanje.

Nekaj dni pred tragedijo pa je družina naročila tri pogrebne krste, ki so jih našli na njihovem posestvu, so uradni viri potrdili za Alternativno televizijo (ATV) iz Banjaluke. In kot je zapisala ATV, Z. Z., ter njena hči Lj. K. in sin Ž. Z. skupaj so se odločila končati življenje, pri čemer je sin s strelnim orožjem ubil mamo in sestro, nato pa si vzel življenje.

Družina se je za ta obupan korak odločila, ker ni mogla obvladati žalosti in bolečine po tragediji, ki je to družino doletela maja letos, ko je za levkemijo umrla 34-letna hči oz. sestra.

Za seboj so pustili kar sedem pisem

Vir blizu preiskave razkriva, da je družina poleg treh krst opravila vse priprave na njihov pogreb, za seboj pa so pustili kar sedem pisem. V enem naj bi pojasnila razloge, zakaj sta se odločila za to obupano potezo, druga pisma pa so bila namenjena ljudem, ki so jim blizu, in so vsebovala različne usmeritve.

»V pismih so navedli, kdo in kje jih bo pokopal... V pismih so pustili tudi bančne kartice in napisali pin kode, da bi prejemniki lahko dvignili denar za stroške pokopa,« razkriva vir blizu preiskave. Povedal je tudi, da so v eni kuverti pustili 200 KM (konvertibilnih mark), v pismu pa navedli, da je ta denar namenjen za nakup rož, ki jih je treba na določen datum odnesti na grob pokojne 34-letnice. Eno od pisem je bilo naslovljeno tudi na njenega fanta. »Natančno sta opisala, kaj si bosta naredila in kako... Zapisala sta celo, da bosta tik pred tragičnim dejanjem spila žganje, med preiskavo pa so pri hiši našli steklenico žganja in tri kozarce. mizo. Pred tem sta se stuširala, se preoblekla v čista oblačila ... Potem sta se ulegla v posteljo in končala, kot sta rekla,« pojasnjuje vir iz preiskave.

Vsi so pretreseni

Tragični primer je pretresel vse preiskovalce Dobrljina in celotnega območja ob reki Uni, ki meji s Hrvaško, kajti česa takega v svoji karieri še niso videli niti najbolj izkušeni preiskovalci. Presenetile so jih tudi podrobnosti, na katere je bila ta družina pozorna pred tragičnim dejanjem.

»Vhodna vrata so zaklenili od znotraj, ključ pa so do polovice potegnili iz ključavnice, da so jo lahko odklenili od zunaj. In to so mislili, saj so drugi ključ pustili pred vhodnimi vrati,« še razkriva vir iz preiskave. Sosed te družine M. V. je za ATV povedal, da nič ni kazalo na tragedijo. »Policisti so po soseski spraševali, ali je kdo od nas kaj videl ali slišal. Zanimalo jih je, ali se je ta družina komu zaupala in ali so sosedom kaj povedali, kaj nameravajo storiti,« je dejal sosed in dodal, da je pomagal pri iznašanju trupel, ki so bila najdena na postelji v hiši.

Žalostno, ni kaj!