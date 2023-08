V zabojnikih z bananami osem ton kokaina vrednega 600 milijonov evrov

Nizozemska policija je sredi julija zasegla več kot osem ton kokaina, ki so ga odkrili na kontejnerski ladji na poti iz Ekvadorja, je danes sporočilo državno tožilstvo in dodalo, da gre za največji zaseg kokaina doslej. Skupna vrednost zaseženih drog, ki so jih našli v zabojnikih z bananami, je ocenjena na 600 milijonov evrov.

»Cariniki so 13. julija v rotterdamskem pristanišču zasegli največjo količino drog doslej. Iz dvanajstih palet banan je bilo odstranjenih 8064 kilogramskih paketov kokaina,« je pojasnilo tožilstvo.

Zasežene droge že uničili

Zaseg kokaina oblasti do zdaj niso naznanile, saj je bila preiskava še vedno v teku. Na Nizozemskem so v prvi polovici letošnjega leta skupno zasegli več kot 29 ton drog, kar je več kot v enakem obdobju lani, ko so jih zasegli okoli 22 ton.

Z visokim pritokom drog skozi pristanišča se v Evropi spopadata tudi Španija in Belgija. Slednja je lani v pristanišču v Antwerpnu zasegla rekordnih 110 ton kokaina. Droge v te države sicer prihajajo večinoma iz Paname, Kolumbije in Ekvadorja.