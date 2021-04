V terencu jih je utonilo 13

Radovedneži so si ogledovali prizorišče in ovirali reševanje. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

11 potnikov je umrlo v egiptovskem vlaku.

Najverjetneje je nesrečo na slabo utrjeni podeželski cesti zakrivil voznik, ki je izgubil nadzor nad terenskim avtomobilom, v katerega je stlačil 14 potnikov. Vozilo je zgrmelo v namakalni kanal, pomoč je prišla za večino prepozno: kar trinajst jih je utonilo, med njimi sedem otrok.Tragedija se je zgodila, ko se je skupina vračala domnevno z izleta pri jezeru Bulu, dobrih 300 kilometrov od Manile, in se blizu mesta Tambuk ponesrečila. Bližnji prebivalci, ki so prihiteli na pomoč, so na suho potegnili le dva živa, voznika in še enega potnika, preostalim ni bilo več pomoči. Preiskava še poteka; podatek, za koliko potnikov je bilo registrirano terensko vozilo, ni znan, voznika pa naj bi policisti neuradno že pridržali.Strahotna nesreča pa pretresa tudi Egipt, kjer so smrt spet sejali železniški tiri. Potniški vlak, ki je bil na poti iz Kaira, se je v vasici Sandahour iz neznanega razloga iztiril. Prevrnili so se štirje vagoni, v katerih je umrlo enajst ljudi, ranjenih pa je 98, med njimi jih ima večina blage poškodbe. Vzrok nesreče še preiskujejo, reševanje pa je ovirala tudi množica radovednežev iz okolice.Spomnimo, pred mesecem dni sta na jugu Egipta trčila dva vlaka, pri čemer je umrlo 19 ljudi, 185 pa jih je z različnimi poškodbami obležalo v bolnišnici.