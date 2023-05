V Srbiji razbili mamilarski kartel

V Srbiji so danes razbili največjo kriminalno združbo za trgovino z mamili na Balkanu, je sporočil načelnik uprave srbske kriminalistične policije Ninoslav Cmolić. Prijeli so 13 ljudi, dva organizatorja tega balkanskega mamilarskega kartela in enajst vodij njegovih neodvisnih celic, je povedal na izredni novinarski konferenci v Beogradu.

V mednarodni operaciji, ki sta jo usklajevala Europol in Eurojust, so srbski policisti v več mestih v Srbiji prijeli 13 članov tega kartela, sestavljenega iz neodvisnih celic, so sporočili s srbskega notranjega ministrstva.

Cmočić je dodal, da menijo, da je kartel v Evropo pretihotapil več ton kokaina iz Kolumbije, Brazilije in Ekvadorja, tudi preko zahodne Afrike.

Na podlagi analize podatkov iz aplikacije Sky Ecc so ugotovili, da je s kartelom, tudi z danes prijetimi, povezano najmanj sedem ton kokaina, ki so ga zaplenili leta 2020 v več državah - pet ton na karibskem otoku Aruba ter po okoli tono kokaina v Belgiji in na Nizozemskem.

Dodal je, da so v Srbiji aretirani voditelji kartela oziroma njegovih neodvisnih celic tudi največji trgovci s kokainom na Balkanu.

Od 13 aretiranih so trije v zaporu, preiskali pa so več kot 20 lokacij, kjer so našli večje količine denarja in orožja. Dodal je, da nadaljujejo delo na tem primeru. Notranje ministrstvo je nato danes objavilo še video posnetek aretacije osumljenih.