V priporu ameriške mejne policije je umrla 8-letna deklica

V priporu ameriške mejne policije je umrla osemletna deklica iz Paname, ki so jo s člani njene družine pridržali v Harlingenu v Teksasu v dolini Rio Grande, je v sredo sporočila carinska in mejna služba. Urad za notranje zadeve carinske in mejne službe je uvedel preiskavo.

Deklico, ki se je rodila s srčno okvaro, so zaradi zdravstvenih težav odpeljali v bolnišnico, vendar je bilo prepozno, poročajo tuje tiskovne agencije. Konzul Hondurasa Jose Leonard Navas je dejal, da je nesrečnica mejo prestopila z očetom, materjo in starejšima bratom in sestro.

To ni prva smrt otroka v priporu mejne policije v Ameriki. V priporu ameriškega ministrstva za zdravje in socialne zadeve v Safety Harborju na Floridi je prejšnji teden umrl 17-letni fant iz Hondurasa, ki je v ZDA prispel brez staršev ali skrbnikov. V času vlade Donalda Trumpa so smrti otrok v ameriškem priporu postale ena od osrednjih polemik, tudi zaradi politike ločevanja otrok od staršev.

Decembra 2018 je umrla sedemletna deklica, potem ko jo je mejna policija z očetom prijela v odročnem predelu Nove Mehike. Le nekaj tednov pozneje je na božični večer življenje izgubil deček iz Gvatemale, aprila istega leta 16-letnik, maja 2018 dve leti in pol star otrok, maja 2019 16-letnik, pred njim pa 10-letna deklica.

