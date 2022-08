V nesreči avtobusa na avtocesti A4 umrlo 11 ljudi, na desetine poškodovanih

Na avtocesti A4 v smeri Zagreba se je zgodila huda nesreča avtobusa. Umrlo je najmanj 11 ljudi, najmanj 25 pa je bilo huje ranjenih, pišejo hrvaški mediji

Nesreča se je zgodila okoli 5.40 zjutraj med krajema Jarek Bisaški in Podvorec, avtobus poljskih registracij je dobesedno zletel s ceste. Angažiranih je bilo več ekip NMP iz Varaždinske županije in Zagreba. Na terenu so tudi gasilci iz Varaždinske in Zagrebške županije, je sporočila policija.

Dve osebi sta umrli na kraju. K sreči je večina od 40 poškodovanih lažje poškodovanih, več ljudi pa so prepeljali v bolnišnico. Promet poteka po enem pasu ob urejanju policistov. Hrvaški avtoklub je sporočil, da je med priključkoma Breznički Hum in Komin v smeri Zagreba omejitev hitrosti 40 km/h.

V četrtek priško do tragedije na avtocesti A1

Spomnimo, za prometno nesrečo na Hrvaškem, v kateri je v četrtek na avtocesti A1 umrl 46-letni voznik iz Slovaške, bo kazensko odgovarjal 75-letni voznik iz Slovenije, je danes po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina sporočila karlovška policija.