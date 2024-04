V Nemčiji ukradli za 3,3 milijona evrov nakita

Uvedli so posebne varnostne ukrepe, ker ga imajo za člana srbske mafije in člana razvpite tolpe Pink Panter. Nemško državno tožilstvo trdi, da je Srb s še tremi sostorilci izvedel spektakularen vlom v trgovino z luksuznimi urami Brege v Düsseldorfu in odnesel za 3,3 milijona evrov plena.

Obtožnica bremeni Sretena Š. hudega ropa, storjenega 14. decembra leta 2020. S sostorilci je z opel vektro zapeljal v okno poslovalnice Brege na düsseldorfskem nabrežju in v le nekaj minutah ukradel nakit in 41 ročnih ur, vse najkakovostnejše modele švicarskega proizvajalca ur.

Sreten se je na sodišču branil z molkom, ves čas sojenja pa je imel noge vklenjene, kar je sodnica pojasnila z dejstvom, da gre za rizičnega obsojenca s posebnimi varnostnimi ukrepi.

Po ropu pobegnili

Štirje roparji, ki so povezani s hudodelsko združbo Pink Panter, ki je oropala številne zlatarne po svetu, so po ropu pobegnili v Srbijo, kasneje pa so jih aretirali v Beogradu, vendar jih Srbija ni izročila Nemčiji.

Dve leti in pol po ropu pa je Sreten Š. naredil usodno napako in odšel v Berlin, kjer so ga 22. avgusta 2023 zaradi prometnih policistov aretirali. Nihče ne ve, zakaj se je vrnil v Nemčijo, poroča informer.rs.