Hujša delovna nesreča v koprskem pristanišču, 38-letnik je bil pijan

V soboto ob 7.50 so bili koprski policisti obveščeni o hujši delovni nesreči v koprskem pristanišču. 38-letni državljan BiH je z delovnim strojem premikal večje kolute, pri tem pa je izpustil en kolut, ki je padel na roko 31-letnemu državljanu Srbije.

Odpeljali so ga v SB Izola, ker so ugotovili, da je huje poškodovan (zlom zapestja in poškodovan živec na roki). 38-letniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal 0,74 mg alkohola v litru izdihanega zraka.

Policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve hude telesne poškodbe iz malomarnosti, sporočajo s PU Maribor.