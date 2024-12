V Nemčiji izginila 15-letna Srbkinja: oče Benjamin prepričan, da so jo ugrabili

Petnajstletna Džana Bogućanin iz Srbije je v ponedeljek izginila v Nemčiji, poročajo regionalni mediji, medtem ko se družina boji, da je bila ugrabljenka.

Nazadnje so jo videli pri šoli Geschwister-Scholl v nemškem Offenbachu po koncu pouka. Obupani oče Benjamin Bogućanin je za Dnevni avaz povedal, da sta v času izginotja k njegovi hčerki in njenim prijateljicam pristopila dva starejša moška.

»Rekle so, da sta moška izvlekla pištolo. Pobegnile so in poklicale mamo, da ji povedo, kaj se je zgodilo. Ko sta mama in policija prišli, nje ni bilo več,« je povedal Džanin oče.

Džana je visoka 160 centimetrov in ima rjave lase. V času izginotja je nosila črno jakno, črne trenirke in črne čevlje.

Prijateljice: Pristopila sta moška s pištolo

Policija je takoj ukrepala in začela iskati dekle. Poskušajo izslediti njen telefon, vendar za zdaj neuspešno, saj je izklopljen. Trenutno pregledajo posnetke nadzornih kamer v bližini šole. Edine priče dogodka so bile njene prijateljice.

»Prijateljice so opisale ta moška, a zaman,« je dejal oče, pri čemer je mislil na moška, ki sta bila domnevno blizu Džane v trenutku njenega izginotja.

Lokalna kriminalistična policija je objavila poziv javnosti in prosila za pomoč pri iskanju 15-letnice, ki je izginila v ponedeljek okoli 13.40 na ulici Von Bretano.