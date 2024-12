V letalski nesreči od 181 potnikov preživela samo dva

Na južnokorejsko letališče Muan se je včeraj takoj po nesreči boeinga 737-600, v kateri naj bi umrlo 179 potnikov – le dva člana posadke naj bi preživela –, odpravil vršilec dolžnosti predsednika Choi Sang Mok in razglasil sedemdnevno žalovanje. Gre za prvo tragično nesrečo v zgodovini letalske družbe Jeju Air, enega največjih nizkocenovnih prevoznikov v Južni Koreji, ki je bil ustanovljen leta 2005.

7 DNI žalovanja so razglasili v Južni Koreji.

Letalo je med pristankom zdrsnilo s steze in trčilo v zid, nato pa zagorelo. Na krovu je bilo 181 ljudi, od tega 173 korejskih in dva tajska potnika ter šest članov posadke. Najmlajša žrtev nesreče je triletni deček – na letalu naj bi bilo pet otrok, mlajših od 10 let –, najstarejša pa 78-letni moški. Doslej so sicer identificirali 77 trupel, a so pristojni poudarili, da bo identifikacija vseh žrtev trajala kar nekaj časa.

Posredovalo je 1500 reševalcev. FOTOGRAFIJI: AFP

Gasili 45 minut

Reševalna akcija še poteka, včeraj je posredovalo 1500 reševalcev. Požar so pogasili po 45 minutah, vzrok nesreče pa še preiskujejo. »Letališki kontrolni stolp je letalo opozoril na morebitni trk s pticami,« je po poročanju tujih medijev na novinarski konferenci povedal predstavnik ministrstva za promet. »Eno minuto po opozorilu je pilot poslal klic v sili, letalo pa je pet minut kasneje strmoglavilo,« je še dejal in dodal, da so že pridobili črno skrinjico.

Gre za prvo tragično nesrečo nizkocenovnika Jeju Air.

Izvršni direktor družbe Jeju Air Kim E-bae je v imenu družbe izrazil sožalje in se opravičil vsem prizadetim. »Ne glede na vzrok prevzemam popolno odgovornost kot izvršni direktor,« je dodal. Če bodo potrdili število smrtnih žrtev, bo to najhujša letalska nesreča v zgodovini države. Sožalje Južni Koreji je na družbenem omrežju X izrekla tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon.