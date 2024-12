V krstah prevažal 250 kil kokaina

Debelo so minuli petek pogledali nizozemski policisti, ko so ustavili francoskega možakarja, ki je v vozilu prevažal krsti. Izkazalo se je namreč, da ne gre za posmrtne ostanke, temveč prepovedane droge.

Sumljivo vedenje

Moškega sicer morda nikoli ne bi ustavili, če bi se obnašal običajno. »Sinoči smo v Rotterdamu aretirali 30-letnega moškega iz Francije. Vozil je kombi s francoskimi registrskimi tablicami po avtocesti A29 pri Numansdorpu in kazal sumljivo (vozniško) vedenje. Zato smo ga ustavili in ga prosili za pojasnilo,« so namreč opisali začetno srečanje z njim.

V krstah so bile športne torbe, v njih pa droga.

Ko ga je policija ustavila, je moški vztrajal, da prevaža dve trupli, a tega ni mogel dokazati z ustrezno dokumentacijo. Zato so se policisti odločili, da zadevo raziščejo. Krsti so odpeljali v pogrebni zavod in ju odprli. A namesto trupel so policisti našli športne torbe. Te, se je izkazalo pozneje, so vsebovale kar okrog 250 kilogramov kokaina. Kot so sporočili, bi preprodajalci na ulici za tolikšno količino belega prahu lahko iztržili več kot 13 milijonov evrov.

Glede na izjavo policije je bil tihotapec na poti iz Francije na Nizozemsko, niti sam pa naj ne bi poznal končne destinacije, saj naj bi mu jo pajdaši naknadno sporočili v telefonskem klicu. Zdaj je v pridržanju, prepovedane droge pa je policija poslala na uničenje.