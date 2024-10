V javnosti grozljive podrobnosti, kako so Danko ubili: »Bila je v nezavesti, a roke je premikala. Vprašal sem ga, kaj naj naredim«

Znane so nove informacije o umoru dveletne Danke Ilić. Srđan Janković, eden od dveh osumljenih za njen umor, je bil v preiskavi zaslišan štirikrat – enkrat na policiji in trikrat na višjem državnem tožilstvu. Njegova izjava je na osmih straneh obtožnice, ki ga skupaj s kolegom Dejanom Dragijevićem bremeni umora dekleta, a še ni potrjena.

Janković, sicer uslužbenec Vodovoda iz Bora, je povedal, da je usodnega 26. marca z Dragijevićem prišel v Banjsko Polje. »Prispela sva okoli 13.20, delo sva končala v pol ure. Šla sva na glavno ulico in nadaljevala pot na hrib do zapuščene hiše. Ustavil sem vozilo in šla sva si olajšat. Nisem videl ali slišal nikogar,« je na zaslišanju na policiji povedal Janković,« navaja Blic.

Dal je v vzvratno prestavo, da bi obrnil avto, nato pa mu je Dejan rekel, da sta v nekaj trčilia, zato je Dragijević izstopil iz avtomobila.

»Razmisliva, kam jo odvrževa«

»Videl sem, da je odpiral zadnja desna vrata in jo dal v vozilo, a je bila nezavestna, vendar premikala roke, potem pa je sedel v avto in mi rekel, naj vozim. Videla sem, da je punčka, z daljšimi lasmi, oblečen v olivno zeleno jakno in roza hlače. Ko sem Dejana vprašal, kaj naj naredim, je rekel: 'Mrtva je že, razmisliva, kam jo vrževa'« je povedal Janković.

Nato je Dragijević stopil iz avtomobila, in ko se je Janković obrnil, je videl roke okoli otrokovega vratu in da je bil zgornji del telesa deklice deset centimetrov dvignjen. Nato sta nadaljevala z vožnjo, voznik belega avtomobila pa ju je vprašal, ali sta videla kakšnega otroka, na kar sta mu odgovorila, da nista. »Ko sva prišla do deponije, mi je Dejan rekel, naj ustavim. Hodil je po deponiji, nato pa mi rekel, naj vzamem punčko. Ni več kazala znakov življenja. Dejan je hodil pred menoj in mi z roko kazal,kje naj jo pustim,« je dodal. Približal se je kupu smeti in nanj položil truplo, nato pa sta odšla nazaj v podjetje. Ko sta se naslednji dan z Dragijevićem odpravila v Banjsko Polje, mu je ta povedal, da morata truplo odstraniti z deponije. »Rekel sem mu, da ne moreva, ker je preveč policije,« je dodal.

28. marca pa mu je Dragijević povedal, da je zadevo uredil. »Vprašal sem ga, kam je skril truplo, a je rekel, da to ni moja stvar. Nisem vedel, da je bil otrok zadušen, dokler mi niso povedali na policijski postaji,« je svoje pričanje sklenil Janković.

»Dejan ni ubil otroka, ko je bil z menoj«

Istega dne so ga v prisotnosti odvetnika zaslišali na višjem državnem tožilstvu, tam pa je povedal, da se želi braniti z molkom. V začetku junija si je premislil in povedal novo verzijo dogodkov, v kateri je zanikal, da bi deklico udarili ali da bi jo sploh videl.

»Dejan ni ubil otroka, medtem ko je z menoj. Na karti lahko pokažem gibanje službenega avtomobila, ki sem ga tisti dan vozil. Policisti so me tepli tepen in grozili, to najtežji trenutek v življenju, ne vem, kdo me je pretepel, policiji sem priznal, da sem zagrešil umor, ker sem bil na robu smrti,« je svoj zagovor sklenil Janković.