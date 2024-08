V Jadranu iščejo mladega Britanca, ki je padel s križarke

Blizu hrvaškega otočka Jabuka, ki leži zahodno od otoka Vis, je včeraj potekala iskalna akcija za potnikom, ki je v noči na petek padel v morje z ladje za križarjenje Royal Caribbean Explorer Of The Seas, je za hrvaške medije potrdila hrvaška policija. Obvestilo o padcu tujega državljana v morje so prejeli ob 4.30.

25 metrov globoko v morje je padel mladi Britanec.

Policija je sporočila, da akcijo usklajuje center za iskanje in reševanje na morju, policija pa bo preiskala, kaj se je zgodilo. V iskalno akcijo so poleg policije vključeni Lučka kapetanija Split, Lučka izpostava Hvar, obalna straža s čolnom in letalom ter uslužbenci policijske pomorske postaje Zadar pa tudi veliko lastnikov manjših ladjic oziroma čolnov. Tudi plavajoči hotel iz flote Royal Carribean je ure dolgo krožil okoli mesta, kjer naj bi mladenič padel v vodo, v iskanju sodelujejo tudi posadke dveh drugih potniških ladij. O pogrešanem so vse udeležence v pomorskem prometu obveščali tudi prek radijskih postaj ob obali. Po poročanju hrvaškega Indexa je eden od potnikov na družbenih omrežjih objavil, da so ladja za križarjenje ter čolni z nje kot tudi lokalni čolni oblikovali okoli tri kilometre široko linijo in da prečesavajo območje.

Nesreča se je zgodila v bližini otočka Jabuka. FOTO: Facebook

Po navedbah potnikov, poroča Slobodna Dalmacija, je bila križarka na poti iz Dubrovnika v Zadar. Upanja, da bodo angleškega potnika našli živega, je vedno manj. Sploh če držijo informacije, da naj bi padel z dvanajste palube, kar bi pomenilo z okoli 25 metrov višine, in v morje priletel z vso silo.