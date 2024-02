V Italiji s pitonom okoli vratu grozil natakarici, potem se je vrnil s pištolo

V piceriji v italijanski pokrajini Como je želel 48-moški z dvema psoma na povodcu in pitonom okoli vratu naročiti pijačo, ker pa mu je natakarica in lastnik picerije nista hotela postreči, se je v lokal vrnil s pištolo.

Kasneje se je izkazalo, da je bila pištola replika.

48-letnika, okrašenega s sicer nestrupeno kačo okoli vratu, je iz picerije sprva pregnala ena od strank. Vendar pa se je vrnil in natakarici zagrozil s pištolo.

Policija ga je identificirala in prijela. V njegovem stanovanju je našla pištolo, ki se je izkazala za repliko, pa tudi pitona, ki ga ima zakonito v lasti. Pištolo so mu zaplenili ter ga ovadili zaradi groženj in nedovoljene posesti orožja ali predmetov, s katerimi bi lahko storil kaznivo dejanje.

Preberite še: