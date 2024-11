V enem dnevu dve novi nesreči na Jadranu

Na Hrvaškem je v zadnjem času presenetljivo veliko pomorskih nesreč. Tokrat se je zgodila na Dugem otoku, kjer je to pot nasedel katamaran Silba hrvaške družbe Jadrolinija. Kot poročajo hrvaški mediji, je plovilo zaradi tehnične težave ob pristanku v pristanišču Božava trčilo ob obalo.

Novico o četrtkovi nesreči je skupaj s fotografijami nasedlega katamarana prvi objavil hrvaški portal 023.hr. Ena od prič je za ta portal potem povedala, da katamaran ni imel pomožne izstopne ploščadi, potnike so morali zato izkrcati skozi vrata na premcu po leseni lestvi, ki so jo posodili domačini.

Iz Jadrolinije so sporočili, da je bila za nesrečo kriva tehnična težava, zaradi katere je katamaran zaneslo na obalo. Potnike so izkrcali, poškodovanih ni bilo, vzrok težave pa še ugotavljajo, so pojasnili.

To je bil že drugi incident z Jadrolinijino ladjo v istem dnevu. V jutranjih urah je imel namreč težave trajekt, ki pluje med otokom Lastovo in Splitom, potem ko je v enega od rezervoarjev trajekta vdrla voda. Iz Jadrolinije so sporočili, da je šlo za manjšo količino vode in da potniki niso bili ogroženi.

Pred tednom dni je pri hrvaškem otoku Premuda nasedel in potonil katamaran. FOTO: Luška kapitanija Zadar

V zadnjih mesecih pa je imelo težave še več trajektov Jadrolinije. Avgusta se je na Malem Lošinju zgodila tragedija, ko so v nesreči trajekta Lastovo zaradi padca vstopne ploščadi umrli trije člani posadke, eden pa je bil huje poškodovan.

Prejšnji petek je pri hrvaškem otoku Premuda nasedel katamaran z 72 potniki. Vse so rešili, plovilo pa je potonilo. Vzrok nesreče še ni znan.