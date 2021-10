V Ekvadorju obglavili zapornike

Nasilnim izbruhom ni videti konca. FOTOGRAFIJI: Vicente Gaibor Del Pino/Reuters

Spopadi med zaporniki iz različnih tolp so se končali s prelivanjem krvi: v ekvadorskem zaporu v mestu Guayaquil je umrlo najmanj 116 ljudi, okoli 80 je ranjenih. Med smrtnimi žrtvami so bili nekateri obglavljeni, poročajo tamkajšnji mediji, izbruhi v zaporih v tej južnoameriški državi pa so čedalje pogostejši.Ti so namreč prenatrpani, razmere za prestajanje kazni v njih pa neznosne; v skupno 60 zaporih biva okoli 39.000 jetnikov, čeprav je prostora za deset tisoč manj, kritično je tudi pomanjkanje osebja. Ekvadorski predsednikje brutalni obračun med pripadniki različnih mamilarskih združb označil za žalosten dogodek, da gre za enega največjih in najbolj nasilnih izbruhov v zgodovini, ni dvoma. Šesterica zapornikov je bila celo obglavljena, se glasijo grozljiva poročila, mnogim so odrezali ude.Zaporniki so se spopadli s strelnim orožjem, noži in bombami, red je v ustanovi za zdaj vzpostavila vojska, a niti to ni zagotovilo, da se bodo razmere umirile, se boji Lasso in obžaluje, da so zapori postali bojišča za prevlado med kriminalnimi združbami, ki moč izkazujejo z ustrahovanjem in kar se da brutalnimi usmrtitvami.Glavno ekvadorsko pristaniško mesto Guayaquil je tudi središče za tihotapljenje južnoameriškega kokaina proti severu, predvsem v ZDA, različne tolpe se vseskozi bojujejo za nadzor nad območjem; minuli teden je policija v enem od tamkajšnjih zaporov zasegla dve pištoli, revolver, 500 kosov streliva, ročno granato, več nožev in doma izdelan eksploziv, pred dvema tednoma pa so enega od zaporov napadli z droni, dogodek so označili za spopad med mamilarskimi karteli. Julija je počilo v več zaporih v Ekvadorju hkrati, umrlo je okoli 100 zapornikov, februarja pa je v treh ustanovah umrlo 79 ljudi.