V čelnem trčenju dveh avtobusov dva mrtva, tudi mati dveh otrok (FOTO)

V Beogradu je zjutraj prišlo do čelnega trčenja dveh avtobusov, v katerem je umrla tudi ženska, stara okoli 40 let, mati dveh otrok. Poškodovanih je najmanj 20 ljudi. Nesreča se je zgodila okoli 6.20, in sicer med Umko in Ostružnico, poroča portal Informer.

Po poročanju srbskih medijev je v drugem avtobusu, ki je prevažal delavce Termoelektrarne Nikola Tesla (TENT), umrl še en potnik.

Neuradno naj bi do nesreče prišlo, ko je eden od voznikov avtobusa poskušal prehiteti kolono vozil, a se mu ni uspelo pravočasno vrniti na svoj pas. Pri tem je čelno trčil v avtobus, ki je vozil v nasprotni smeri, iz Beograda proti Umki.

Ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da sta v prometni nesreči umrli dve osebi, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Preiskava dogodka je v teku, pristojni organi pa zbirajo vse potrebne informacije za razjasnitev okoliščin tragične nesreče.