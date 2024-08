V brodolomu jadrnice pogrešan tudi prvi mož banke Morgan Stanley

Jonathan Bloomer, predsednik uprave Morgan Stanley International, in odvetnik Chris Morvillo sta med šestimi pogrešanimi v brodolomu luksuzne jadrnice, ki je potonila v ponedeljek pred Sicilijo, je za BBC povedala civilna zaščita Sicilije.

Po pomorski nesreči v bližini pristanišča Porticello, vzhodno od Palerma, pogrešajo tudi britanskega tehnološkega tajkuna Mika Lyncha (59) in njegovo hčerko Hannah (18).

Na razkošni 56-metrski jadrnici je bilo 22 ljudi, od tega 12 potnikov in deset članov posadke. Bili so državljani ZDA, Velike Britanije in Kanade. Rešenih je bilo 15 ljudi, sicilijanska civilna zaščita pa je potrdila, da so našli truplo kuharja.

Priče so za italijansko tiskovno agencijo Ansa povedale, da je bilo sidro jadrnice v času neurja spuščeno, zaradi česar se je zlomil jambor, ladja je izgubila ravnotežje in se potopila.

Na jadrnici je potekala zabava, ki je trajala dolgo v noč. Domnevajo, da so bile pogrešane osebe v času nesreče v kabinah in niso mogle pravočasno oditi na varno.

Razbitina leži na morskem dnu na globini 50 metrov, potapljači pa se pripravljajo na nadaljevanje iskanja pogrešanih.

Med pogrešanimi je po podatkih civilne zaščite tudi britanski tehnološki mogotec Mike Lynch, ustanovitelj mednarodnega računalniškega podjetja Autonomy. Njegovo ženo so rešili. 59-letni podjetnik, znan tudi kot britanski Bill Gates, je bil sicer nedavno v ZDA oproščen v primeru goljufije.

V nesreči umrl poslovni partner britanskega tehnološkega tajkuna

Jahta je potonila na isti dan, ko je umrl Lynchev soobtoženec goljufije in njegov poslovni partner Stephen Chamberlain, potem ko ga je med tekom zbil avtomobil v Strethamu v okrožju grofije Cambridgeshire.

Zdelo se nam je, kot da se bliža konec sveta

»Zbudilo nas je grmenje, strele in valovi. Zdelo se je, kot da se bliža konec sveta. Za dve sekundi sem izgubila hčerko v morju, nato pa sem jo hitro objela,« je za La Republicca povedala mama enoletne hčerke iz Velike Britanije, ki je držala svojo deklico nad morjem, da bi jo rešila pred utopitvijo.

Preživeli so pripovedovali, da je potovanje organiziral Lynch za svoje sodelavce.

Bližnja ladja, ki je plula pod nizozemsko zastavo, je rešila preživele, dokler niso prispele nujne službe. Ko je nevihta minila, je kapitan Karsten Borner povedal, da je njegova posadka opazila, da je jadrnica za njimi izginila v morju.

»Videli smo rdečo raketo, zato sva s prvim častnikom odšla na položaj in našla rešilni čoln s 15 preživelimi, od katerih so bili trije resno poškodovani,« je povedal za Reuters. Osem rešenih so prepeljali v bolnišnico, je sporočila italijanska obalna straža.