V nesreči izginil razvpiti bogataš, mama rešila otroka: »Okrog sebe sem slišala le krike« (FOTO)

Ob obali Porticella v bližini Palerma v Italiji je v jutranjih urah potonila 56 metrov dolga jadrnica, potem ko je območje v neurju zajela vodna tromba. Na krovu jadrnice je bilo 22 ljudi, 15 jih je rešila obalna straža, šest pa jih še vedno pogrešajo. Med iskanjem so našli tudi truplo enega od potnikov.

56 metrov dolga luksuzna jadrnica, registrirana v Veliki Britaniji, je potonila ob zori z 22 ljudmi na krovu, 10 člani posadke in 12 potniki, ko je območje zajelo močno neurje, je sporočila obalna straža.

Med pogrešanimi so britanski, ameriški in kanadski državljani. Osem ljudi, ki so jih rešili, vključno z enoletnim otrokom, so odpeljali v bolnišnico in so vsi stabilni, poročajo lokalni mediji.

FOTO: Alessandro Fucarini Afp

Jadrnico z imenom Bayesian, večkrat nagrajeno za svoj dizajn, je leta 2008 zgradila italijanska ladjedelnica Perini. Iz sicilijanskega pristanišča Milazzo je izplula 14. avgusta, v nedeljo zvečer pa je bila v bližini Palerma.

Razbitina je na globini 50 metrov pod gladino

Kapitan bližnje ladje je novinarjem povedal, da je iz rešilnih čolnov rešil 15 ljudi. Pravi, da se je ladja nagnila na stran, preden je potonila. Med pogrešanimi je tudi britanski poslovnež Mike Lynch, ki je obogatel v IT industriji. Njegovo ženo so rešili, navajajo lokalni mediji. Lynch je leta 1996 soustanovil programsko podjetje Cambridge Autonomy, ki se je hitro razširilo in postalo eno vodilnih tehnoloških podjetij v Združenem kraljestvu.

Podjetje prodal za 11 milijard dolarjev

Uspeh njegovega podjetja je pripeljal do prodaje računalniškemu gigantu Hewlett-Packard za 11 milijard dolarjev. Ogromna prodajna cena je bila nato postavljena pod vprašaj in le leto pozneje je HP ocenil Autonomy na 8,8 milijarde dolarjev, pri čemer je dejal, da je Lynch pretiraval z njeno vrednostjo. Sledila so leta pravnih bitk, ki so dosegle vrhunec z obtožnico Lyncha s strani ameriških tožilcev leta 2018.

59-letni podjetnik je znan tudi kot »britanski Bill Gates«

Tožilci so ga obtožili napihovanja vrednosti podjetja z uporabo datiranih pogodb za lažno prikazovanje pomembnih informacij o podjetju. BBC trdi, da je prikrival poslovanje podjetja z izgubo, obtožen pa je bil tudi ustrahovanja ljudi, ki so izrazili pomisleke. Toda leta 2022 so ga izročili ZDA, da bi mu sodili, postopek pa je dosegel vrhunec z njegovo oprostitvijo junija.

Mati rešila otroka

BBC poroča, da je materi v nesreči uspelo rešiti otroka. »Z vso močjo sem jo držala na površju,« je povedala novinarjem italijanske tiskovne hiše la Repubblica. »Vse je bilo temno. Klicala sem na pomoč, a okoli sebe sem slišala samo krike drugih.«