Ustrelil četverico in si sodil sam

Hrvaško je v soboto pretresel množični umor, kot ga že dolgo ne pomnijo. Kar štiri ljudi je v Šibeniku in okolici z avtomatsko puško pokosil propadli podjetnik, na koncu je sodil še sebi. Med njegovimi žrtvami so bili po poročanju hrvaških medijev direktor podjetja Sabirač, lastnik ene od trgovskih verig, stečajna upraviteljicain njen možKoloper se je nekaj dni pred morilskim pohodom udeležil skupščine upnikov na trgovskem sodišču v Zadru, saj se ni strinjal s predlogom cene za prodajo svoje poslovne stavbe, ki jo je podala stečajna upraviteljica, češ da je prenizka. Kot poročajo mediji, je bilo na skupščini dokaj mirno in nič ni kazalo na to, da bo nekaj dni pozneje Koloper, čigar podjetje je močno prizadela že gospodarska kriza leta 2008, vse od takrat pa je vedno bolj tonil v dolgove, povsem izgubil razum ter začel moriti. A kot so pozneje povedali strokovnjaki, ni dvoma, da je zločin načrtoval. »Izbor orožja, avtomatske puške, nakazuje na to, da se ni prišel pogovarjat s temi ljudmi, prišel jih je umorit,« je povedal kriminalistMnenje o tem, kaj bi lahko Koloperja pahnilo čez rob ter privedlo do tega, da je storil tako grozljivo dejanje, je podal psihiater: »Osebe, ki so sposobne česa takega, so običajno zelo narcisoidne, o sebi, svojih dosežkih in ugledu imajo nerealno sliko, prepričani so, da so boljši in pomembnejši od drugih. Ko se te njihove iluzije enkrat podrejo, čustva podivjajo in sledijo maščevalne akcije.«Po napadu je Koloper pobegnil z osebnim avtomobilom, ki so ga policisti nekaj ur pozneje našli ob cesti, dva kilometra pred krajem Vodice. Ob avtomobilu je ležal napadalec, enako kot njegove žrtve je tudi on umrl zaradi strelne rane. Preiskava tragedije je včeraj še potekala, kot pa je dejal šef Šibeniško-kninske policijske uprave, so žrtve napadalca poznale, saj so poslovno sodelovali. Povsem po naključju pa je menda umrl mož stečajne upraviteljice Danekove, ki jo je usodnega dne pripeljal na sestanek ter se tako znašel ob nepravem času na nepravem kraju.