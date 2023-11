Uspešna akcija Europola, hrvaški šef mamilarske združbe pridržan

Turška policija je v okviru Europolove preiskave obsežne trgovine s kokainom v Istanbulu pridržala hrvaškega šefa mamilarske združbe, so danes sporočili iz evropskega policijskega urada Europol. Osumljenec naj bi vodil veliko organizacijo za trgovino s prepovedanimi drogami, sumijo pa ga tudi številnih drugih zločinov, vključno s poskusom umora.

V preiskavi operativne skupine Balkanski kartel evropskega policijskega urada Europol, ki preiskuje obsežno trgovino s kokainom, so sodelovali hrvaški, nemški, španski in turški organi pregona.

Pomembna tarča

Europol je hrvaškega državljana, ki so ga prestregli minuli teden v Istanbulu, označil kot pomembno tarčo, ki sta jo iskali Hrvaška in Nemčija.

Po navedbah Europola naj bi vodil veliko organizacijo za trgovino s prepovedanimi drogami, ki je iz Južne Amerike v Evropo uvažala kokain. Povezujejo ga tudi z organizacijo pošiljke tone kokaina v Evropo, ki so jo leta 2020 zasegli v Španiji.

Aretacija je rezultat operacij, ki jih je Europol podprl v začetku oktobra in pri katerih so sodelovali organi pregona iz Hrvaške in Nemčije.

11. oktobra so v okviru akcije izvedli 21 aretacij, od tega 12 v Splitu in devet v Nemčiji. Zasegli so tudi osem vozil, strelno orožje ter velike količine denarja.

Kot so poudarili pri Europolu, imajo pri svetovni trgovini s kokainom pomembno vlogo kriminalne mreže, sestavljene večinoma iz državljanov balkanskih držav. Proti njim je usmerjena tudi operativna skupina Balkanski kartel, ki združuje balkanske države, države EU in druge države po svetu.