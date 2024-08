Umrla na sanjskih počitnicah: mlado učiteljico je umoril izbranec s tinderja

Mavricij velja za sanjsko romantično destinacijo, za Zalijo Šamigulovo, 29-letno univerzitetno učiteljico iz Rusije, pa je postal prizorišče njene smrti, saj je tam umrla po okrutnem napadu z nožem.

Turistka je bila uradno pogrešana od 17. avgusta, ko se po jutranjem odhodu ni več vrnila v svoj apartma. Njena sopotnica jo je nazadnje videla, ko je sedla v modro toyoto, oblečena v modro-belo obleko. Njeni sorodniki so nato prejeli sporočila, naj je ne motijo, saj želi biti sama.

Truplo je slekel, nato pa odvrgel v gozdu.

V četrtek so oblasti na otoku odkrile njeno golo truplo, posejano z vbodnimi ranami v gozdu v bližini naselja La Marie. Znan je tudi osumljenec, 29-letni Puryavirsingh Sundur, ki je Zalijo spoznal prek aplikacije za zmenke tinder. Inženir IT-ja je, kot je sporočila lokalna policija, umor priznal. Dejal je, da je bil zelo zaljubljen v 29-letno Zalijo in se je nameraval z njo poročiti, navajajo policisti, ki so med zaslišanjem izvedeli, da naj bi se osumljenec za zavržno dejanje odločil, ker naj bi mu bila Zalija nezvesta. Šamigulova je bila nosilka bakle na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju.