Umrl je legendarni nogometni trener Sven-Göran Eriksson

Švedski nogometni trener Sven-Göran Eriksson (76) je v začetku leta oznanil, da boleha za rakom trebušne slinavke in da ima pred seboj le še leto dni življenja. A napoved je bila napačna - poslovil se je še veliko prej. Tri dni po premieri dokumentarca, v katerem je pustil poslovilno sporočilo, je izgubil bitko z zahrbtno boleznijo.

Po naznanitvi bolezni je dobil priložnost, da za eno tekmo prevzame vodenje legendarnega Liverpoolovega moštva. S tem je uresničil svoje življenjske sanje in vodil Liverpool na nogometnem stadionu Anfield na dobrodelni tekmi proti legendam Ajaxa.

Zadnje mesece svojega življenja je izkoristil še za preživljanje časa z družino, to obdobje pa je dokumentirano tudi v dokumentarcu, ki je luč dneva ugledal v petek, 23. avgusta.

Poslovil se je v filmu

»Ta kraj je tako pomirjujoč, je pod goro, kjer je odraščal moj oče. Spredaj je Sunne, kjer sem se rodil, in Thornsb, kjer sem odraščal. Vedno sem mislil, da je to jezero čudovit kraj za spanje, počutim se kot doma. Tukaj lahko odvržejo moj pepel,« je dejal v dokumentarcu.

Eriksson na dobrodelni tekmi med Liverpoolom in Ajaxom. FOTO: Jason Cairnduff Action Images Via Reuters

»To ni bilo življenje, ampak pravljica,« je dejal. »Bilo je čudovito in na koncu sem moral plačati. Vsi se bojimo smrti, vendar je to del življenja, moramo se jo naučiti sprejeti. Upam, da bodo ljudje rekli, da sem dober človek - a najbrž ne vsi. Upam, da se me boste spominjali kot pozitivnega človeka, ki se je trudil dati vse od sebe. Ne obžalujte, nasmejte se - hvala za vse. Trenerji, igralci, navijači, bilo je fantastično, pazite nase in na svoje življenje. Živite! Nasvidenje,« je sporočil gledalcem.

Eriksson se je s treniranjem ukvarjal več kot 40 let (1977 do 2019), od leta 2001 do 2006 pa je bil selektor Anglije. Vodil je številne znane klube, kot so Lazio, Roma, Fiorentina in Manchester City.