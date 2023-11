Ugotovili so, kdo je umorjena petletnica: umora sta osumljena njena mati in materin partner

Decembra 1988 so med kosovnim odpadom v gozdu v ameriški zvezni državi Georgia odkrili večji kos betona, v njem pa truplo deklice. Kdo je umorjena, je bila neznanka skoraj 35 let. V ponedeljek pa je tamkajšnja policija sporočila, da jim je s pomočjo anonimnega namiga, ki so ga dobili januarja letos, vendarle uspelo identificirati truplo s pomočjo preiskave DNK. Ugotovili so, da gre za petletno Kenyatto Odom. Umora sta osumljena njena mati in materin partner.

Glede na izsledke dolgotrajne in zelo zahtevne policijske preiskave je bila Kenyatta umorjena na domu v Albanyju. Njeno truplo sta storilca zalila z betonom in ga odvrgla v gozdu v bližini mesteca Waycross, 177 kilometrov oddaljenega od Albanyja. Mimoidoči ga je odkril med ostanki odpadkov in starega pohištva 21. decembra 1988 oziroma omare, zalite z betonom, kar se mu je zdelo zelo sumljivo, zato je o tem obvestil policijo.

Lažni namigi

Skoraj 35 let je primer umorjene deklice zaposloval številne preiskovalce. Dobili so veliko anonimnih namigov, ki so se izkazali za lažne. Preverili so obsežne sezname pogrešanih otrok, a nihče od pogrešanih ni ustrezal deklici, ki so jo našli.

Policija ni razkrila motiva niti tega, kako je deklica umrla, so se pa mediji dokopali do neuradnih informacij, da naj bi deklico mučila in jo pred smrtjo potopila v vrelo vodo.

Leta 2019 so odvzete vzorce DNK dekličinega trupla primerjali z vsemi vzorci iz policijske baze, a brez uspeha. Vse do lani, ko so odkrili, da ima umorjena sorodstvo v Albanyju. Zato so znova objavili javni poziv vsem, ki bi kar koli vedeli, pri čemer so dodali, da je najverjetneje živela v Albanyju. Poleg so razpisali tudi nagrado v višini slabih 5000 evrov. To je pripeljalo do klica neznane ženske, da se spomni, da je decembra 1988 izginila petletnica, a da je njena mama takrat trdila, da je šla živet k svojemu biološkemu očetu.

Sledila je policijska preiskava, ki se je osredotočila na dekličino mamo Evelyn Odom in njenega partnerja Ulysterja Sandersa in pripeljala do njunega prijetja.