Umor milijonarja: hči jih je zalotila med mučenjem njenega očeta, med osumljenci ime, znano Slovencem

V romunskem mestu Sibiu se je zgodil rop, ki je vsem nagnal strah v kosti. Zlikovci so se namreč v njegovem domu spravili na milijonarja Adriana Kreinerja (50), poškodbe, ki so mu jih prizadejali, pa so bile tako hude, da je na koncu umrl.

Policisti so opravili svoje delo in včeraj so zaokrožila imena osumljencev, ki da so jo najverjetneje že ucvrli čez mejo, zelo verjetno proti Nemčiji ali Belgiji, med njimi pa je tudi ime, znano Slovencem.

Kdo so osumljenci

Eden od osumljencev je Cristian Marian Minae, ki je zaradi ropa v letu 2013 moral pet let življenja preživeti za rešetkami. Njegov vzdevek je Zapor, 31. oktobra je dopolnil 35 let.

Drugi je Costinel Cosmin Zuleam (31), ki naj bi zlikovsko skupino tudi usmerjal. Vam ime zveni znano? Leta 2020 so zlikovci vlomili v Telekom center v nakupovalnem središču Maximus v Murski Soboti in pobegnili z mobilniki, vrednimi okoli 155 tisoč evrov. A pustili so sled in Cosmin Zleam je pristal za zapahi. Njegovih pajdašev takrat niso dobili, Cosmin Zleam pa jih ni želel izdati.

»Naredil sem napako, ki jo obžalujem. Rad bi se čim prej vrnil v domovino, kjer me čakata žena in triletni otrok,« je dejal takrat na sodišču.

Tretji osumljenec je znan pod imenom Ghiţă Laurentiu. Tudi ta 35-letnik ima policijsko kartoteko.

Za vse tri Romune so bili izdani nalogi za prijetje, poroča romunski spletni portal Ora de Sibiu.

Ena oseba je bila do zdaj prijeta v tem konkretnem primeru in sicer Ilie Sitariu. Storilci naj bi pri njemu bivali, zagotovil naj bi jim tudi prevoz. Vpletena naj bi bila še vsaj ena oseba, skupaj torej pet.

Kako se je zgodil umor

Tragedija se je odvila 6. novembra letos, zlikovci pa so bili skrbno pripravljeni. V vilo sta dva od treh skozi garažo vlomila okoli 2.40 ponoči in presenetili Adriana, ki je spal v pritličju. Storilcem naj bi se skušal upreti, zaradi česar so ga menda brutalno pretepli. Na koncu so mu menda zvezali roke in noge po metodi arbatachar (žrtev na trebuhu, noge pokrčene nazaj so zvezane za hrbtom skupaj z rokami, kar ovira pretok krvi in naj bi vodilo v paralizo) ter ga pokrili z odejo.

Pri nasilnem početju naj bi jih presenetila njegova hči (23). S pištolo, ki jo je eden od storilcev uperil vanjo, sta zahtevala dragocenosti. Pri sebi je prestrašeno dekle imelo nekaj deset evrov in še nekaj drugih bankovcev. Vse jim je izročila, a so želeli še več. Medtem se je v omari skrivala njegova življenjska partnerica.

Naposled so storilci pregledali garderobne omare in pobrali ure, ki so bile na vidnem. Na koncu naj bi vilo zapustili z vsaj urami, vrednimi 200.000 evrov.

Ženski sta takoj po begu storilcev poklicali na pomoč. Adriana so prepeljali v bolnišnico, ga intubirali in ventilirali, a po nekaj dneh je prišla vest, da je žal umrl.