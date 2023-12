Ugrabljenega bogataša našli: vprašanje ostaja, kaj se je zgodilo z njegovim mladim dekletom

Ugrabljenega britnaskega milijonarja Colina Armstronga in njegovo partnerko, ki so ju v Ekvadorju ugrabili v soboto, so našli, poroča britanski The Mirror. Mediji poročajo, da so ju rešili v okviru obsežne policijske iskalne akcije, v katero so bile vključene tudi britanske obveščevalne službe. Šef ekvadorske policije Cesar Augusto Zapata je na omrežju X potrdil, da so Armstronga našli živega in zdravega

»Na poti za Manabi smo osvobodili Collina A., ki je bil pred nekaj dnevi ugrabljen v LosRiosu. Je živ in zdrav. Prijeli smo devet oseb,« so zapisali ob fotografiji, ki so jo objavili.

Policija preiskuje ugrabitev in skušajo ugotoviti, kaj se je dogajalo tudi njegovo partnerko Alberto Santo. Zadnjič so jo videli kmalu po ugrabitvi, ko je sedela v taksiju, na sebi pa naj bi imela bombo. Posnetek policistov, kako so deaktivirali bombo in jo sneli z nje, se je pojavil tudi na spletu. Policisti zdaj skušajo ugotoviti, ali so jo ugrabitelji prisili, da si je nadela eksploziv.

Armstorng je z Ekvadorjem povezan že zelo dolgo. Preden je vstopil v zvezo s Santo, je bil poročen z Ekvadorko. Je lastnik velikega podjetja Agripac, skupaj s sinom pa sta lastnika Tupgill Park Estate, ki obsega več kot 500 hektarjev.