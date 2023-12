Ugrabili bogataša, ki ga je odlikovala pokojna britanska kraljica

Kriminalna združba je v soboto iz luksuzne vile, v kateri je živel s svojo kolumbijskim dekletom Katherine Paloma Santos, ugrabila 78-letnega britanskega milijonarja, podjetnika in nekdanjega častnega konzula Colina Armstronga.

Armstrongov sin Nick se je zdaj odpravil v Ekvador, da bi pomagal pri iskanju očeta, za katerim se je v sredo po ugrabitvi izgubila vsaka sled. Armstrongova imata v lasti več kot 500 hektarjev Tupgill Parka v severnem delu Yorkshira. Njegova hči Diana Armstrong-Bruns je za britanske dejala, da za zdaj nikomur nič ne govorijo o tem, saj gre za zelo občutljiv čas. »Samo želimo si, da se oče vrne,« je dejala za Mail Online. Dodajajo še, da ima Nick široko mrežo poznanstev v Ekvadorju in da pričakujejo, da bo to izkoristil za osvoboditev očeta.

Po ugrabitvi še grožnja z bombo

Bogatega 78-letnika naj bi ugrabilo 15 maskiranih moških. Odpeljali so ga v črnem beemveju, ki so ga našli zapuščenega ob vesti. Lokalna policija je potrdila, da je bil Armstrong ugrabljen v delu države, kjer beležijo velik porast nasilja in kriminala, povezanega z drogo. Do ugrabitve je prišlo sredi noči, natančneje ob 2.45 uri. Kasneje je bila v bližini Armstrongovega ranča Rancho Rodeo Grande prijavljena grožnja z bombo. Posnetki, ki so se znašli na spletu, prikazujejo razbit krožnik na tleh in sledi krvi.

Za zdaj še ne poročajo o tem, da bi za ugrabljenega Armstronga ugrabitelji zahtevali odkupnino. Znano ni niti, ali je bogati Britanec še živ.

Armstrong je bil na čelu britanskega konzulata v ekvadorskem mestu Guayaquilu. Pokojna kraljica ga je odlikovala za zasluge Veliki Britaniji. Pred leti je bil poročen z Ekvadorko, v lasti pa ima tudi veliko podjetje Agripac, ki ga je ustanovil leta 1972.