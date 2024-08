Učiteljica je spolno zlorabila najstnika, ki ga je poučevala! Mama je razkrila vse ...

Učiteljica matematike, ki je spolno zlorabljala ranljivega najstnika, je bila obsojena na šest let zapora. 37-letna Holly Rouse-Sweeney je bila obsojena na šest let zapora, potem ko je »cinično izkoristila« mladeniča »za lastno spolno zadovoljitev«, je razkrilo sodišče. Policija je zlorabo zasebne učiteljice opisala kot »grozljivo zlorabo položaja, saj so ji zaupali, da preživlja čas z ranljivim otrokom«.

Krivi duševno stisko

Rouse-Sweeney so ujeli, ko je dečkova mati maja lani v njegovem telefonu našla neprimerna sporočila na aplikaciji WhatsApp in se obrnila na policijo. Policisti so nato na njenem prenosnem računalniku odkrili več obremenilnih dnevniških zapisov, v katerih je priznala zlorabo in se celo sklicevala na dečkovo starost.

Pedofilka je priznala krivdo v dveh točkah obtožnice, ki se nanašata na spolne aktivnosti s fantom, in štirih točkah obtožnice napeljave mladoletnika k spolnemu aktu. Dejala je, da je na njena dejanja vplivala dolgotrajna duševna stiska.

Rouse-Sweeney iz Yorkshira je bila v petek obsojena na kraljevem sodišču v Nottinghamu. Dodali so jo tudi v register spolnih prestopnikov in ji izdali odredbo o preprečevanju spolnih zlorab.

Poleg tega so ji izrekli prepoved približevanja, s katero so ji prepovedali prihodnji stiki z žrtvijo.

»Zloraba je močno vplivala na žrtev«

Detektivka Keeley Bringhurst, strokovnjakinja za zlorabo otrok pri tamkajšnji policiji, je dejala: »To je bila grozljiva zloraba zaupanja s strani ženske, ki so ji zaupali, da bo preživela čas z ranljivim otrokom. Namesto da bi ga učila matematike, ga je izkoristila za lastno spolno zadovoljstvo.«

Ocenjujejo, da je med 10 in 20 % evropskih otrok žrtev spolnega napada, navaja esha.org. Zlorabljeni otroci imajo navadno nižjo izobrazbo, manj obiskujejo šolo in je manj verjetno, da bodo končali srednjo šolo ali obiskovali univerzo. Na akademske dosežke vpliva otrokovo okolje, kot so družina, skupnost ali družba kot celota.

»Vem, da je ta zloraba močno vplivala na žrtev in njeno družino in upam, da jim bo kazen v uteho.«

Nedavno je bila zaprta tudi učiteljica matematike Rebecca Joynes zaradi seksa z dvema šolarjema, zato je nov primer toliko bolj pretresljiv.

30-letna Joynesova je v začetku tega leta rodila otroka, ki ji ga je zaplodil eden od dečkov - tega je sodnik opisal kot »popolnoma nedolžnega«, preden je mamo opozoril, da »si ne sme delati iluzij, kaj se bo zgodilo«, ko bo obsojena.

Okrivila osamljenost

Joynesova si je od študentov prislužila vzdevek, ki se sklicuje na njeno zadnjico, za zlorabe pa je okrivila osamljenost med karanteno zaradi covida, zaradi česar naj bi k sebi domov vabila 15-letne dečke.

Po dvotedenskem sojenju je bila soglasno spoznana za krivo štirih spolnih aktov z mladoletnikom in dveh spolnih aktov z mladoletnikom ob izkoriščanju položaja.