Slavna olimpijka pri 42 letih potrdila govorice: Ja, še vedno sem devica

Ko je leta 2012 ameriška atletinja Lolo Jones na twitterju (zdaj X) objavila, da je devica, je sledilce močno presenetila. Kljub temu da je od takrat minilo več kot deset let, se stanje še vedno ni spremenilo, poroča Slobodna Dalmacija.

Trikratna svetovna prvakinja, ki je nastopila tako na poletnih kot zimskih olimpijskih igrah (v atletiki in bobu), svojo privlačnost pogosto izpostavlja na družbenih omrežjih, zato je razkritje marsikoga presenetilo.

»Poskušala sem biti z ljudmi iz različnih družbenih okolij, tudi s kolegi športniki, a se je vedno končalo z razhodom in mojim zlomljenim srcem. Spolne odnose bom imela šele, ko se bom poročila, a ne najdem pravega moškega,« je rekla pred nekaj leti.

Priznanje je bilo napaka

Lolo je razkrila, da je bilo javno priznanje tega dejstva napaka in da je »ubilo vse njene zmenke« in da po tem ni imela nobene možnosti več. Ker je precej odprta, je na instagramu povedala, da je bila zlomljena. Osem mesecev je zaman pošiljala sporočila in komunicirala z moškim, ki ji je dajal mešane signale.

»V nekem trenutku mi je rekel, da je z mano in da si želi poroke in otrok, potem pa me je še naprej tretiral kot prijateljico. Težko mi je pri srcu. Izčrpana sem od zmenkov,« je potožila.

»Nenehno molim k Bogu, naj mi pošlje pobožnega moža. Leta in leta sem ga v solzah prosila, da bi našla pravega. Celo molila sem, da bi odstranil to željo iz mojega srca, če mi ni usojeno, da se poročim. Toda ko leta minevajo, si vedno bolj želim imeti moža in družino, vendar se iz mene vsi norčujejo zaradi odločitve, da ne bom imela spolnih odnosov, naj si premislim. Potem vpijem, kje si, Bog?« je dodala.

Lažje je trenirati za olimpijado

Lepa športnica je preostalim devicam sporočila, da je bila to najtežja stvar, ki jo je naredila v življenju. »To je težje kot trenirati za olimpijske igre. Težje je ostati devica pred poroko kot dokončati fakulteto. Mikalo me je, da bi s tem prekinila, imela sem veliko priložnosti,« je povedala.

Lolo Jones je trenutno v Parizu na olimpijskih igrah. Kot producentka snema svojo prvo mednarodno TV-oddajo z olimpijci, v ponedeljek pa je tam s prijateljicami praznovala 42. rojstni dan.