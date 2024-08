Objavili vse, kaj je počela z dijakom (17): Grem v zapor? Izgubila bom moža ...

Taylo Brailey (30) so aretirali na srednji šoli v Avstraliji, potem ko so preiskovalci našli dokaze, da je bila s 17-letnim dijakom te šole, poroča New York Post. Šokirana Avstralka je policiste v šoli pričakala z besedami: »Grem v zapor, kajne? Jaz grem? Izgubila bom vse, službo, družino, ...« Kot poročajo avstralski mediji, so jo obtožili spolnih odnosov s srednješolcem, posilstva in dotikanja otroka, mlajšega od 17 let.

Ko so jo prišli aretirati, je bila histerična

Daily Telegraph ob tem piše, da je bila histerična, ko so jo prišli aretirati. Po obtožnici naj bi učiteljica učencu najprej pošiljala posnetke z eksplicitno vsebino. Poslala mu je tudi fotografije. Od julija sta si dopisovala na Snapchatu. Poslal ji je tudi fotografije in videe. Potem ga je učiteljica poklicala domov. Odnesla ga je gor v sobo in ga izrabila. Čez teden dni mu je povedala, da ima v šoli odmor in da bi se rada srečala.

Seksala sta se v avtu, potem pa je vzela tableto v primeru preprečitve zanositve. Nadaljevala sta s komunikacijo in v nekem trenutku je študenta vprašala, ali je komu povedal za njuno razmerje. Rekel je, da ne. Kasneje je policiji povedal, da ji je poslal fotografije, da bi jo osrečil, in da se mu je zdelo, da mora to storiti. S tem se je pohvalil svojim prijateljem in govorice so prišle do šole. Sledila je prijava na policijo.

Kot pišejo Avstralci, se je učiteljica lani poročila, družina in mož pa jo podpirata. Z njo sta bila tudi na sodišču. Sodnik ji je po plačilu varščine dovolil, da se brani s prostosti, trikrat na teden se mora javljati policiji, predati je morala potni list in zapreti vse profile na družbenih omrežjih.